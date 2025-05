Är dina Spotify-pengar en del av ett hemligt "spökartist"-bedrägeri?

Nya avslöjanden målar upp en skrämmande bild av hur Spotify i hemlighet gynnar så kallade “spökartister” för att drastiskt minska sina utbetalningar till kämpande, verkliga musiker. Enligt en ny bok, “Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist” av journalisten Liz Pelly, som publicerats i Harper’s, bedriver streamingjätten ett dolt program som systematiskt prioriterar anonym och kostnadseffektiv musik.

Detta interna projekt, med den ironiska benämningen “Perfect Fit Content” (PFC), involverar ett intrikat nätverk av samarbetande produktionsbolag som spottar ur sig enorma mängder “lågbudgetbakgrundsmusik” exklusivt för plattformen.

Men det stannar inte där.

Ett dedikerat team av Spotify-anställda arbetar i det tysta med att strategiskt placera dessa intetsägande alster högt upp i Spotifys egna, inflytelserika spellistor.

“Genom detta agerande strävar de aktivt efter att öka andelen av det totala antalet strömningar som genererar lägre kostnader för plattformen”, skriver Pelly med eftertryck.

Så luras musikerna och du

PFC-programmet, som smögs igång i mitten av 2010-talet, ska enligt initierade källor snabbt ha utvecklats till en av Spotifys mest lukrativa metoder för att maximera sin egen lönsamhet. Redan 2017 uppges det ha blivit en central del i företagets strategi. En tidigare anställd inom Spotify berättar att spellisteansvariga plötsligt såg en ny, avslöjande kolumn i sina interna system.

Utöver traditionell statistik som antal spelningar, likes och hur ofta en låt hoppades över, visade den nya kolumnen hur väl varje individuell spellista presterade i termer av “musik beställd för att perfekt matcha en specifik spellista/känsla med förbättrade marginaler” – den interna beskrivningen av PFC-innehållet.

Det dröjde inte länge innan cheferna började utöva påtryckningar på sina medarbetare att aktivt integrera PFC-låtar i de spellistor de kuraterade.

“Inledningsvis skickade de oss länkar och sa ungefär: ‘Känn ingen press, men det vore toppen om du kunde lägga till det här'”, minns den tidigare Spotify-medarbetaren.

“Sedan eskalerade det och blev mer tvingande, i stil med: ‘Den här musiken passar perfekt till stilen i din spellista, om du testar och det funkar bra, varför skulle du inte göra det?'”