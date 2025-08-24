Flera internationella band och artister lämnar Spotify. Ilskan riktas inte minst mot bolagets grundare Daniel Ek och hans investeringar i vapensystem.
Ilska mot svensk miljardär – artister i bojkott
Flera internationella band och artister lämnar Spotify. Ilskan riktas inte minst mot bolagets grundare Daniel Ek och hans investeringar i vapensystem. Daniel Ek är inte bara Spotifys vd, han leder också investeringsbolaget Prima Materia. Genom det har han satsat miljarder i det tyska defense tech-bolaget Helsing, som utvecklar AI-drivna drönarsystem och övervakningsteknik. I juni ledde …
Daniel Ek är inte bara Spotifys vd, han leder också investeringsbolaget Prima Materia.
Genom det har han satsat miljarder i det tyska defense tech-bolaget Helsing, som utvecklar AI-drivna drönarsystem och övervakningsteknik.
I juni ledde Ek en investeringsrunda på närmare sex miljarder kronor, där även Saab deltog, rapporterar Realtid.
Helsing värderades då till nästan 120 miljarder kronor. Ek själv har försvarat investeringen som ett strategiskt viktigt steg för Europas säkerhet.
Men bland artister är reaktionerna starka.
“Hellre illegalt”
Dennis Lyxzén, sångare i hardcorebandet Refused, är en av dem som uppmanar till bojkott:
“Spotify har varit kulturfientliga sedan dag ett. De har utnyttjat musiker som inte haft något val och som sedan hamnat i någon konstig tacksamhetsskuld. Sedan när Spotify tjänar pengar på det så väljer Daniel Ek att investera i vapenindustrin i stället för i konst och kultur. Jag tycker att det är vedervärdigt”, säger han till TT.
Även jazzsaxofonisten Jonas Kullhammar kritiserar bolaget. Han har aldrig lagt upp sin musik på Spotify, och säger:
”Jag ser hellre att folk tankar ner min musik illegalt och är fullt medvetna om att de inte stöttar det jag gör, än att de streamar på Spotify där jag får noll kronor och de tror att de stöttar mig”.
Flera band hoppar av
Australiska King Gizzard & the Lizard Wizard meddelade nyligen att de tar bort sin musik:
”Viktigt meddelande till er som inte vet: Spotifys vd Daniel Ek investerar miljoner i AI-baserad militär drönarteknik. Vi har precis tagit bort vår musik från plattformen”, skrev bandet enligt Realtid.
Även Deerhoof och Xiu Xiu har lämnat tjänsten. Det experimentella rockbandet Xiu Xiu kallade Spotify för ett ”garbage hole Armageddon portal”.
Läs även: Spotify inleder starkt på Wall Street. Dagens PS
Forskare: Strömningsekonomin är ung
Daniel Johansson, musikbranschforskare vid universitetet i Innlandet i Norge, menar att kritiken mot Spotify också bottnar i övergången från en äldre ekonomisk modell till dagens strömningsekonomi.
”I många fall så handlar det om, om man ska vara väldigt krass, att deras artistskap och musik inte riktigt har anpassats eller förändrats utifrån övergången till strömning och sociala medier som har skett under de senaste 15 åren”, säger han till TT.
Tjänster som Spotify får ofta “bära hundhuvudet”, menar han. Om Eks investeringar säger han så här:
“Det är skillnad på att investera i vapen som ska användas för att attackera ett land, jämfört med att försvara sig mot det attackerande landet”.
En gammal konflikt får ny laddning
Missnöjet med Spotify är inte nytt.
Artister som Taylor Swift, Neil Young och Joni Mitchell har tidigare lämnat plattformen i protest mot ersättningsnivåer eller innehåll. Tidigare i år bojkottade ett antal Grammy-nominerade låtskrivare Spotifys Grammy-fest på grund av minskade royalties.
Läs också: Är dina Spotify-pengar en del av ett hemligt “spökartist”-bedrägeri? Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
