Ilska mot svensk miljardär – artister i bojkott 

Daniel Ek är inte bara Spotifys vd, han leder också investeringsbolaget Prima Materia.

Genom det har han satsat miljarder i det tyska defense tech-bolaget Helsing, som utvecklar AI-drivna drönarsystem och övervakningsteknik.

I juni ledde Ek en investeringsrunda på närmare sex miljarder kronor, där även Saab deltog, rapporterar Realtid.

Helsing värderades då till nästan 120 miljarder kronor. Ek själv har försvarat investeringen som ett strategiskt viktigt steg för Europas säkerhet.

Men bland artister är reaktionerna starka.

Spotifys grundare Daniel Ek går i fronten för en jätteinvestering i det tyska försvarsteknik-startupbolaget Helsing. (Foto: Joakim Ståhl/SvD/TT)

“Hellre illegalt”

Dennis Lyxzén, sångare i hardcorebandet Refused, är en av dem som uppmanar till bojkott:

“Spotify har varit kulturfientliga sedan dag ett. De har utnyttjat musiker som inte haft något val och som sedan hamnat i någon konstig tacksamhetsskuld. Sedan när Spotify tjänar pengar på det så väljer Daniel Ek att investera i vapenindustrin i stället för i konst och kultur. Jag tycker att det är vedervärdigt”, säger han till TT.

ANNONS

Även jazzsaxofonisten Jonas Kullhammar kritiserar bolaget. Han har aldrig lagt upp sin musik på Spotify, och säger:

”Jag ser hellre att folk tankar ner min musik illegalt och är fullt medvetna om att de inte stöttar det jag gör, än att de streamar på Spotify där jag får noll kronor och de tror att de stöttar mig”.