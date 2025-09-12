Techinvesteraren Tommy Jacobson tycker att Spotify-chefen Daniel Eks agerande väcker frågan om han tänker göra sorti som vd för den svenska musiksuccén.
Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?
Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året.
Tommy Jacobson: “Konstiga signaler”
Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus på tech, tycker att Ek ”sänder konstiga signaler”, säger han till EFN.
Efter de omfattande försäljningarna av aktier i Spotify har Daniel Ek tryckt in sitt kapital i hälsovårdssatsningar, han har även lagt pengarna på en börsnoterad serieförvärvare och ett tyskt försvarsbolag där han också seglat upp som företagets styrelseordförande, framgår det.
Läs mer: Daniel EK leder kapitalrunda i försvars-startup: “OK med kritik” DagensPS
Sammantaget gör hans aktieförsäljningar och efterföljande investeringar att omgivningen börjar fundera om han tänker lämna stolen som vd för det så kallade svenska musikundret.
I industrifkonglomeratet Teqnion, som är listat på First North, är Daniel Ek i dag största ägare sedan han köpt 3 miljoner aktier via bolaget Antheia i företaget.
EFN uppmärksammar alltså ett axplock av hans investeringar och de i sig är inget konstigt, menar Tommy Jacobson, som beskriver Ek som en skicklig affärsman i likhet med Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski.
“Då skulle jag drar öronen åt mig”
Däremot tycker han att det är märkligt att Daniel Ek tar på sig andra, tunga styrelseuppdrag än i Spotify.
”Då skulle jag dra öronen åt mig”, säger den erfarne börsinvesteraren till EFN.
”Jag har ingen insyn, men rent generellt tycker jag att det sänder väldigt konstiga signaler”, tillägger Jacobson.
I artikeln uttalar sig även Christoffer Jennel, som bevakar Spotify för analysfirman Inderes, och han tror inte att Ek är på väg bort från musikstreamingtjänsten den närmaste tiden.
Men han tycker sig se vissa tecken på att han börjar trappa ner, och när detta är ett faktum är det allt annat än positivt för Spotify då Daniel Ek ”är så starkt associerad med varumärket”, förklarar han i en EFN-intervju.
Läs också: Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab DagensPS
Så många aktier har Ek sålt i Spotify
Förvisso bedömer han att Spotify skulle fortsätta gå bra efter det, men det är ändå ingen bra nyhet när det händer, resonerar experten.
Ek har sålt nästan 800 000 aktier i Spotify det senaste året, och dessa affärer har inbringat 4,4 miljarder kronor till hans redan stora förmögenhet.
Nu har Ek, åtminstone för några år sedan, deklarerat att han inte har några planer på att avgå som Spotifys vd, ”såvida inte någon beslutar åt mig att jag ska göra något annat”, sade han då, enligt EFN.
Läs även: Ilska mot svensk miljardär – artister i bojkott DagensPS
Läs vidare: Ek om vapeninvesteringen: “Inte bekymrad” Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
