Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?

Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året.

Tommy Jacobson: “Konstiga signaler”

Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus på tech, tycker att Ek ”sänder konstiga signaler”, säger han till EFN.

Efter de omfattande försäljningarna av aktier i Spotify har Daniel Ek tryckt in sitt kapital i hälsovårdssatsningar, han har även lagt pengarna på en börsnoterad serieförvärvare och ett tyskt försvarsbolag där han också seglat upp som företagets styrelseordförande, framgår det.

Läs mer: Daniel EK leder kapitalrunda i försvars-startup: “OK med kritik” DagensPS

Sammantaget gör hans aktieförsäljningar och efterföljande investeringar att omgivningen börjar fundera om han tänker lämna stolen som vd för det så kallade svenska musikundret.

I industrifkonglomeratet Teqnion, som är listat på First North, är Daniel Ek i dag största ägare sedan han köpt 3 miljoner aktier via bolaget Antheia i företaget.

EFN uppmärksammar alltså ett axplock av hans investeringar och de i sig är inget konstigt, menar Tommy Jacobson, som beskriver Ek som en skicklig affärsman i likhet med Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski.