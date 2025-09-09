"Kalla och oförklarliga vindar" när Spotify säger upp personal

Ett 40-tal personer på Spotifys HR-funktion, de flesta i Stockholm har sagts upp, rapporterar Breakit med hänvisning till källor.

Dessa 40 utgör cirka 17 procent av bolagets globala HR-team. De berörda personerna ska ha fått beskedet för bara några veckor sedan, vilket har lett till upprördhet inom bolaget.

“Nya kalla och oförklarliga vindar blåser genom det nya Spotify”, uppger en källa med insyn till Breakit.

Ny chef med nya prioriteringar

I början av året valde Spotifys HR-chef Katarina Berg att lämna sin post efter 12 år i tjänst på bolaget, skrev Breakit då. Hon ersattes på posten av Anna Lundström, som jobbat med HR-frågor på bolaget i drygt åtta år.

Missa inte:

Ny etta på maktlistan – svensken tappar mark. Dagens PS

Enligt uppgifter är det ledarbytet som föranlett förändringarna. Enligt Breakits källor ska uppsägningarna inte ha gjorts av varken besparingsskäl eller att det skulle finnas AI-verktyg som effektiviserar personalarbetet.

Spotify hade totalt drygt 7 300 anställda vid halvårsskiftet. Bolaget har valt att inte kommentera uppgifterna.