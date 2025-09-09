Dagens PS
"Kalla och oförklarliga vindar" när Spotify säger upp personal

Katarina Berg ersattes tidigare i år av Anna Lundström på posten som HR-chef på Spotify. (Foto: Personio / Simon Kallin / Spotify /Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Spotify har fått en ny HR-chef efter att trotjänaren Katarina Berg lämnade i våras. Sedan dess har 40 personer på avdelningen sagts upp. Besparingsskäl uppges inte vara orsaken.

Ett 40-tal personer på Spotifys HR-funktion, de flesta i Stockholm har sagts upp, rapporterar Breakit med hänvisning till källor.

Dessa 40 utgör cirka 17 procent av bolagets globala HR-team. De berörda personerna ska ha fått beskedet för bara några veckor sedan, vilket har lett till upprördhet inom bolaget.

“Nya kalla och oförklarliga vindar blåser genom det nya Spotify”, uppger en källa med insyn till Breakit. 

Artister lämnar Spotify i protest mot Eks vapenaffär

Säg upp era Spotify-prenumerationer. Det uppmanar flera artister sina fans efter vd:n Daniel Eks drönarinvestering.

Ny chef med nya prioriteringar

I början av året valde Spotifys HR-chef Katarina Berg att lämna sin post efter 12 år i tjänst på bolaget, skrev Breakit då. Hon ersattes på posten av Anna Lundström, som jobbat med HR-frågor på bolaget i drygt åtta år.

Enligt uppgifter är det ledarbytet som föranlett förändringarna. Enligt Breakits källor ska uppsägningarna inte ha gjorts av varken besparingsskäl eller att det skulle finnas AI-verktyg som effektiviserar personalarbetet.

Spotify hade totalt drygt 7 300 anställda vid halvårsskiftet. Bolaget har valt att inte kommentera uppgifterna.

Inte första gången Spotify säger upp

Den svenska musikjätten har fått säga upp personal tidigare.

I början av 2023 meddelade bolaget att man beslutat att säga upp ungefär 600 anställda globalt. Detta samtidigt som bolaget presterat över förväntan under 2022.

Detta fick Spotify kritik för då bolaget vd Daniel Ek bara veckor innan beslutet meddelat att “cash is positive” och därmed antytt att inga uppsägningar var på gång, rapporterade SVT.

Kort därefter havererade också Spotifys förhandlingar om kollektivatal med facket. Spotify har ännu inte tecknat kollektivavtal i Sverige sedan dess.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

