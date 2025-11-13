Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer.
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen.
Överflöd av olja
Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som bland annat Kina har bidragit till.
Överskottet bedöms ligga på 1,9 miljoner fat om dagen och under 2026 väntas det växa till omkring 4 miljoner fat om dagen.
Oljepriset sjunker
Det innebär att världens oljelager fylls på och att priset på olja kommer att pressas, vilket är bra för konsumenterna som bland annat kommer kunna tanka sina bilar billigare.
Det ser vidare ut som att överskottet växer snabbare än efterfrågan, vilket pressar priserna ytterligare.
Jobben försvinner
Nu har dock även det låga oljepriset börjat slå mot de viktiga jobben i länder som USA, där oljeindustrin sysselsätter runt 2 miljoner personer.
Flera stora amerikanska oljebolag meddelar att det låga oljepriset kommer att medföra stora varsel under 2025 och 2026. Det handlar om tusentals jobb för att bibehålla lönsamheten på en svagare marknad med ett lägre oljepris.
Brentoljan har legat på drygt 60 dollar fatet på sistone, och inte sett så låga nivåer sedan i våras.
Världen pumpar mer olja samtidigt som priset sjunker.
“Marknaden har helt enkelt för mycket olja just nu”, säger energianalytikern Helene Lund vid DNB Markets.
Ekonomin försämras i Kina
Även i Kina börjar oljeaptiten mättas, vilket är ett tecken på att allt inte står rätt till med ekonomin.
“När världens största oljeimportör drar sig tillbaka märks det direkt på marknaden”, säger hon.
Ett annat stort frågetecken är Ryssland – och vad som händer om och när de nya sanktionerna slår igenom ordentligt mot landets oljeexport.
”Men med de nya amerikanska sanktionerna mot Ryssland råder stor osäkerhet kring hur stort överskottet faktiskt blir”, säger ING:s råvarustrateger Warren Patterson och Ewa Manthey.
Huvudvärk för Opec
Nästa Opec-möte kommer hållas i slutet av november och då ska länderna försöka planera inför 2026, där det sjunkande oljepriset kan innebära en stor huvudbry för oljeländerna vid mötet.
“Vi är helt klart på väg in i en ny fas”, klargör Helene Lund vidare.
“Så länge den globala tillväxten bromsar in och utbudet fortsätter öka kommer oljepriset att vara under press.”
