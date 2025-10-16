Dagens PS
Bank of America: Oljepriset kan störtdyka

Oljepriset sjunker.
Oljepriset sjunker och det kan sjunka ännu mer. (Foto: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Oljepriserna föll ytterligare på onsdagen och höll sig nära en femlåga-månadersnivå för andra dagen i rad. Men de kan sjunka ännu mer.

Brent-råolja sjönk 23 cent, eller 0,4 procent, till 62,16 dollar per fat vid middagstid i New York. Amerikanska WTI-terminer föll 14 cent till 58,56 dollar, enligt Reuters. Båda referenspriserna var på väg mot sina lägsta stängningsnivåer sedan 7 maj för andra dagen i rad.

Bank of America varnade på onsdagen för att Brent-priset skulle kunna sjunka under 50 dollar per fat. Detta kan ske om handelsspänningarna mellan USA och Kina intensifieras. Samtidigt skriver Oilprice.com att OPEC+ kan öka sin produktion.

Banken behöll dock sin prognos på 61 dollar per fat för sista kvartalet 2025. De förutspår 64 dollar för första halvåret 2026, med hänvisning till ett sannolikt prisgolv runt 55 dollar.

IEA varnar för betydande överskott

Den internationella energibyrån IEA meddelade på tisdagen att den globala oljemarknaden kan möta ett överskott på upp till 4 miljoner fat per dag nästa år. Detta överskott är större än tidigare prognoser och leder till att oljepriset dalar.

Detta beror på att OPEC+ och andra producenter ökar produktionen samtidigt som efterfrågan förblir svag.

Handelskonflikten mellan världens två största oljeconsumenter har blossat upp igen under den senaste veckan. USA och Kina har infört ytterligare hamnavgifter på fartyg som transporterar gods mellan länderna, vilket kan störa globala fraktflöden.

Trump hotar med nya tullar

USA:s president Donald Trump har hotat med att höja tullarna på kinesiska varor till 100 procent. Dessutom planerar han att strama åt exportbegränsningar för programvara från 1 november.

Förra veckan meddelade Kina att landet skulle öka exportkontrollerna av sällsynta jordartsmetaller. Alla begränsningar i världshandeln skulle kunna leda till minskad efterfrågan och påverka oljepriset.

USA:s finansminister Scott Bessent försäkrade på onsdagen att Washington inte vill eskalera handelskonflikten. Han betonade att Trump är redo att träffa Kinas president Xi Jinping i Sydkorea senare denna månad.

Deflationstrycket fortsätter i Kina. Både konsument- och producentpriser föll i september, delvis på grund av en långvarig kris på fastighetsmarknaden och handelsspänningar.

Nya sanktioner mot Ryssland kan påverka oljepriset

Storbritannien riktade på onsdagen sanktioner mot Rysslands två största oljebolag, Lukoil och Rosneft. De införde även sanktioner mot 51 skuggflottans tankfartyg i ett nytt försök att strama åt energisanktionerna och stoppa Kremls intäkter, skriver BBC.

Ryssland var den näst största producentent av råolja i världen efter USA under 2024.

Analytiker förutspår att amerikanska råoljelagren ökade med cirka 0,2 miljoner fat förra veckan. Detta skulle vara första gången energibolag fyllt på lagren tre veckor i rad sedan april.

