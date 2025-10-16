Bank of America: Oljepriset kan störtdyka

Brent-råolja sjönk 23 cent, eller 0,4 procent, till 62,16 dollar per fat vid middagstid i New York. Amerikanska WTI-terminer föll 14 cent till 58,56 dollar, enligt Reuters. Båda referenspriserna var på väg mot sina lägsta stängningsnivåer sedan 7 maj för andra dagen i rad.

Bank of America varnade på onsdagen för att Brent-priset skulle kunna sjunka under 50 dollar per fat. Detta kan ske om handelsspänningarna mellan USA och Kina intensifieras. Samtidigt skriver Oilprice.com att OPEC+ kan öka sin produktion.

Banken behöll dock sin prognos på 61 dollar per fat för sista kvartalet 2025. De förutspår 64 dollar för första halvåret 2026, med hänvisning till ett sannolikt prisgolv runt 55 dollar.

IEA varnar för betydande överskott

Den internationella energibyrån IEA meddelade på tisdagen att den globala oljemarknaden kan möta ett överskott på upp till 4 miljoner fat per dag nästa år. Detta överskott är större än tidigare prognoser och leder till att oljepriset dalar.

Detta beror på att OPEC+ och andra producenter ökar produktionen samtidigt som efterfrågan förblir svag.

Handelskonflikten mellan världens två största oljeconsumenter har blossat upp igen under den senaste veckan. USA och Kina har infört ytterligare hamnavgifter på fartyg som transporterar gods mellan länderna, vilket kan störa globala fraktflöden.