Centralbankens besked avgör veckan på börsen

Måndagen ser ut att ge glada tongångar på börsen. Fyra nya handelsavtal mellan USA och asiatiska länder plus framsteg i förhandlingarna mellan världens två största ekonomier. Gröna siffror är att vänta.

Smolket i bägaren är i så fall den haltande processen mellan USA och Kanada, men det räcker inte för att dämpa glädjen från beskeden i öst.

Något som däremot kan avgöra stämningsläget är veckans räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve. En sänkning är troligen redan inprisad i marknaden, och en utebliven sänkning skulle därför bära med sig en stor besvikelse från marknaden.

Men går allt som planerat så är bakgrundsfaktorerna uppradade för en stark börsvecka. Positiva besked gällande nya handelsavtal och en sänkt amerikansk ränta talar för gröna dagar.

Börsen känslig för minsta avvikelse

Ser man till årets kraftiga uppgångar är det svårt att påstå något annat än att marknaden är riskbenägen. Men uppgången på börsen (och andra delar av marknaden) är oerhört bräcklig. Övertygelsen om fallande räntor och en positiv utveckling gällande handelsavtal mellan USA och stora ekonomier innebär att dessa redan prisats in till viss del.

Avviker Fed från förväntningarna får man räkna med starka reaktioner från marknaden. Även om vi verkar närma oss ett handelsavtal mellan USA och Kina är räntebeskedet sannolikt veckans stora hållpunkt.

När USA och Kina rök ihop för ett par veckor sedan såg vi precis hur starka reaktionerna kan bli när det oväntade sker. Kryptomarknaden tog den hårdaste smällen och förlorade flera månaders uppgång.

Sannolik sänkning

“Det är mycket stor sannolikhet att Fed kommer att sänka räntan i USA, allt annat vore en stor överraskning”, säger chefsekonomen Kyrre M. Knudsen på Sparebank 1 Sør-Norge enligt norska DN.

Han syftar på president Donald Trumps ihållande press och hårda kritik mot Jerome Powell, som enligt Trump har agerat för långsamt med att sänka räntan.

Kyrre M. Knudsen anser att en amerikansk räntesänkning också kan gynna dem som hoppas på lägre ränta i Norge, men effekten beror till stor del på kronkursen. Strategen Magne Østnor på DNB Carnegie skriver i ett marknadsbrev att veckans räntesänkning troligen blir den sista från Fed i år.

På fredag väntas viktiga inflationssiffror från USA, men publiceringen kan försenas på grund av den nästan månadslånga nedstängningen av federala myndigheter.





