Börsen inleder den sista veckan i oktober med positiva besked. Men det verkliga avgörandet för marknaden kommer när Fed presenterar räntan.
Centralbankens besked avgör veckan på börsen
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
"Kackerlackor" kan knäcka marknaden – oroar bankerna
Efter flera bolagskollapser i USA varnar JPMorgan-vd:n Jamie Dimon för “kackerlackor”, dolda risker i kreditmarknaden, medan centralbanker utreder om problemen kan sprida sig. I förra veckan varnade storbanken JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att “kackerlackor” gömmer sig på marknaderna efter de uppmärksammade krascherna i bildelsföretaget First Brands och bilhandlaren Tricolor. Kollapserna har haft en …
Lån som får hela Wall Street att skaka
När regionala banker börjar stämma investeringsfonder för bedrägeri kan något betydligt värre drabba USA:s ekonomi. Det handlar om lån som får hela Wall Street att skaka. Aktier i regionala banker gick ner rejält förra veckan sedan Western Alliance Bancorporation i Arizona och Zions Bancorporation i Utah tillsammans stämde lånenätverket Cantor Group. Bedrägerierna i stämningarna landade …
Måndagen ser ut att ge glada tongångar på börsen. Fyra nya handelsavtal mellan USA och asiatiska länder plus framsteg i förhandlingarna mellan världens två största ekonomier. Gröna siffror är att vänta.
Smolket i bägaren är i så fall den haltande processen mellan USA och Kanada, men det räcker inte för att dämpa glädjen från beskeden i öst.
Något som däremot kan avgöra stämningsläget är veckans räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve. En sänkning är troligen redan inprisad i marknaden, och en utebliven sänkning skulle därför bära med sig en stor besvikelse från marknaden.
Men går allt som planerat så är bakgrundsfaktorerna uppradade för en stark börsvecka. Positiva besked gällande nya handelsavtal och en sänkt amerikansk ränta talar för gröna dagar.
Börsen känslig för minsta avvikelse
Ser man till årets kraftiga uppgångar är det svårt att påstå något annat än att marknaden är riskbenägen. Men uppgången på börsen (och andra delar av marknaden) är oerhört bräcklig. Övertygelsen om fallande räntor och en positiv utveckling gällande handelsavtal mellan USA och stora ekonomier innebär att dessa redan prisats in till viss del.
Avviker Fed från förväntningarna får man räkna med starka reaktioner från marknaden. Även om vi verkar närma oss ett handelsavtal mellan USA och Kina är räntebeskedet sannolikt veckans stora hållpunkt.
När USA och Kina rök ihop för ett par veckor sedan såg vi precis hur starka reaktionerna kan bli när det oväntade sker. Kryptomarknaden tog den hårdaste smällen och förlorade flera månaders uppgång.
Sannolik sänkning
“Det är mycket stor sannolikhet att Fed kommer att sänka räntan i USA, allt annat vore en stor överraskning”, säger chefsekonomen Kyrre M. Knudsen på Sparebank 1 Sør-Norge enligt norska DN.
Han syftar på president Donald Trumps ihållande press och hårda kritik mot Jerome Powell, som enligt Trump har agerat för långsamt med att sänka räntan.
Kyrre M. Knudsen anser att en amerikansk räntesänkning också kan gynna dem som hoppas på lägre ränta i Norge, men effekten beror till stor del på kronkursen. Strategen Magne Østnor på DNB Carnegie skriver i ett marknadsbrev att veckans räntesänkning troligen blir den sista från Fed i år.
På fredag väntas viktiga inflationssiffror från USA, men publiceringen kan försenas på grund av den nästan månadslånga nedstängningen av federala myndigheter.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Jämställt – då får vi bättre kondition
Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet. En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science". Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.? Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta
Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket? Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen. Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten. Samtidigt …
Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior
DEBATT En falukorv får inte kallas en falukorv om den inte innehåller en viss procentsats kött. Samma procent-princip borde införas för ett sparkonto och räntan där. Det skriver Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs apropå SR Ekots rapportering om att flera storbankers sparkonton nu har nollränta. Läs även: Hög sparränta? Det här bör du veta innan …