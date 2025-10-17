Den senaste tiden har marknaden betett sig på ett ovanligt vis, i alla fall på ytan. Guld, kryptovalutor och börsen har ökat samtidigt. Förklaringen handlar till viss del om att räntesänkningar har medfört att stora mängder kapital flyttas från räntepapper till många andra tillgångar.

När Donald Trump och Xi Jinping trappade upp handelskriget igen återgick vi till marknadsrörelser som vi är mer vana vid.

När rädslan slår till blir det tydligt att marknaden ser väldigt olika på Bitcoin och guld. Guld rör sig, som väntat, uppåt medan Bitcoin faller ännu hårdare än börserna.

Från toppnoteringen på nästan 125 000 dollar har Bitcoin rasat nästan 20 000 dollar på 10 dagar till den lägsta nivån sedan början på juni. (Källa: Google den 17 oktober)

Stenhård smäll för Bitcoin

Optimismen kring Bitcoin var som bortblåst när rädslan tog ett nytt grepp om marknaden. Över en helg störtade priset med nästan 10 procent. Sedan dess har priset fortsatt att tappa mark och i dagsläget har kryptovalutan tappat nästan 20 000 dollar sedan toppnoteringen den 7:e oktober.

Börserna har istället rört sig betydligt lugnare, även om de också har tappat mark på den oroliga marknaden.

Ädelmetallerna har, under samma period, lockat till sig investerare. Guld klättrar till nya osannolika rekordnivåer som de allra flesta trodde låg långt in i framtiden, och kostar nu över 4 300 dollar per uns.

Guld fortsätter att imponera på den ovanligt oroliga marknaden. (Bild: Avanza)

Bitcoin, som länge beskrivits som ett skydd mot marknadsoro ett slags ”digitalt guld” för blockkedjeeran fortsatte att falla under fredagsmorgonen.

Enligt data från Bloomberg sjönk kryptovalutan med upp till 4 procent till 103 550 dollar. Även Ether, den näst största kryptotillgången, föll under 3 700 dollar och har därmed tappat omkring 24 procent sedan toppnoteringen i augusti, rapporterar Yahoo Finance.

Återspeglar marknadens verkliga oro

”Framför allt tror jag att krypto just nu fungerar som en kanariefågel i kolgruvan, ett tecken på att marknaden är nervös på grund av växande oro för kreditrisker,” säger Matthew Hougan, investeringschef på Bitwise.

Oron för stora risker USA:s kreditmarknad och exponerade regionala banker har satt igång en dyster stämning på marknaden på fredagen. Världens börser backar, kryptovalutor backar och inte ens guldpriset orkar öka.



