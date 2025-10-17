Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Brant fall: Nu är börsen orolig över bankerna

Oron tilltar på Wall Street
JP Morgan Chases vd Jamie Dimon lyckades skrämma upp de amerikanska börserna. Nu tilltar oron över framför allt bank- och kreditsektorn. (Foto: J Scott Applewhite/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Tre banker som råkat illa ut och en varning från JP Morgan Chase. Det får amerikanska börser att oroa sig över bank- och kreditsektorn.

Wall Streets kreditoro tilltar efter Jamie Dimons varning i veckan. JP Morgan Chases vd talade om ”kackerlackor” i den amerikanska ekonomin.

Under torsdagen slog Wall Street ned på vad den möjligen definierar som sådana.

Regionala banker och en investeringsbank som torskat på en konkurs fick se sina aktiekurser sjunka, skriver Yahoo Finance.

De regionala banker det handlar om är Western Alliance Bancorporation i Phoenix och Zions Bancorporation i Salt Lake City.

Western Alliances aktie föll nästan 10 procent, Zions 13 procent.

Avskrivningar och stämningar

Kursfallen kom efter en oväntad avskrivning på 50 miljoner dollar hos Zion, efter två obetalda företagslån.

Nedgången för Western Alliance kom efter en stämningsansökan ”med påstående om bedrägeri från låntagarens sida” i anslutning till en kredit.

Det här späder på Wall Streets oro för kreditmarknaden och banksektorn. Det kommer dessutom efter två betydande konkurser i september.

Konkurserna gäller billångivaren Tricolor och den stora bildelsleverantören First Brands.

Flaggan vajar på Wall Street men oron tilltar. Flera konkurser, vinstvarningar och stämningar har lett till ett antal kursfall inom banksektorn. (Foto: Mark Lennihan/AP-TT)
”Isolerad händelse”

En talesperson för Western Alliance säger att deras stämning “inte är relaterad till First Brands eller Tricolor utan en isolerad kredithändelse.” Zions Bank har inte velat kommentera situationen.

Konkursernas efterdyningar har avslöjat stora exponeringar för flera Wall Street-aktörer, bland annat Jeffferies Financial Group.

En fond kontrollerad av Jefferies har 715 miljoner dollar i fordringar från First Brands kunder, enligt domstolsdokument som publicerats.

Jefferies: ”Överdrivet”

Jefferies vd Richard Handler och ordförande Brian Friedman har publicerat ett brev till aktieägarna där de skriver att Jefferies exponering är ”lätt absorberbar” och effekten på företagets aktie och kreditläge ”överdriven”.

Enligt de två är företagets exponering i praktiken “43 miljoner dollar i kundfordringar” och “2 miljoner dollar i ränta på First Brands banklån”, enligt brevet.

Så kan det vara men brevet övertyga varken marknaden i stort eller Jefferies aktieägare specifikt.

Företaget och investerarna fick se aktien falla med mer än 10 procent under torsdagens handel.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

