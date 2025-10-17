Brant fall: Nu är börsen orolig över bankerna

Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Wall Streets kreditoro tilltar efter Jamie Dimons varning i veckan. JP Morgan Chases vd talade om ”kackerlackor” i den amerikanska ekonomin.

Under torsdagen slog Wall Street ned på vad den möjligen definierar som sådana.

Regionala banker och en investeringsbank som torskat på en konkurs fick se sina aktiekurser sjunka, skriver Yahoo Finance.

De regionala banker det handlar om är Western Alliance Bancorporation i Phoenix och Zions Bancorporation i Salt Lake City.

Western Alliances aktie föll nästan 10 procent, Zions 13 procent.

Nu ska börsens AI jaga fuskare på sociala medier. Dagens PS

Avskrivningar och stämningar

Kursfallen kom efter en oväntad avskrivning på 50 miljoner dollar hos Zion, efter två obetalda företagslån.

Nedgången för Western Alliance kom efter en stämningsansökan ”med påstående om bedrägeri från låntagarens sida” i anslutning till en kredit.

ANNONS

Det här späder på Wall Streets oro för kreditmarknaden och banksektorn. Det kommer dessutom efter två betydande konkurser i september.

Konkurserna gäller billångivaren Tricolor och den stora bildelsleverantören First Brands.