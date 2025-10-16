Nu ska börsens AI jaga fuskare på sociala medier

Deutsche Börse, som bland annat driver Frankfurtbörsen, använder sig nu av AI-teknologi för att övervaka sociala medier. Verktyget kan upptäcka kampanjer och desinformation riktade mot att manipulera marknaden.

Lösningen har tillkommit i ett samarbete mellan börsens övervakningsverktyg från det svenska fintechbolaget Scila och en tredjepartslösning från tyska Stockpulse, som använder avancerad AI och möjliggör åtkomst i nära realtid till miljontals datapunkter från sociala medier, skriver Scila i ett pressmeddelande.

Ökning av pump-and-dump

Deutsche Börse har varit kunder hos Scila i 15 år, det nya verktyget är ett tillägg till tjänsten Scila Surveilance.

“Som ledande leverantör på den globala marknaden för marknadsövervakning ser vi tydligt hur sociala medier blivit en allt viktigare faktor bakom kursrörelser. De senaste åren har vi även i Sverige sett ett ökat antal av så kallade pump-and-dump-aktiviteter och därmed ett ökat regulatoriskt fokus, vilket understryker behovet av innovativa övervakningsverktyg”, säger Mikko Andersson, vd för Scila.

“Genom att kombinera marknadsdata med verktyg för att monitorera sociala medier ger vi våra kunder en mer komplett bild av marknaden och bättre möjlighet att upptäcka och förebygga marknadsmissbruk”.

“Skydda marknadens integritet”

Koordinerade kampanjer och desinformation på sociala medier är ett växande problem för börserna, då illvilliga aktörer kan påverka både aktiekurser och stabiliteten på marknaden.

“Tillägget av sociala medier-bevakning i vår övervakningsteknologi är ovärderligt. Möjligheten att koppla handelsmönster till aktivitet i sociala medier ger vårt team en avgörande överblick vid granskning av potentiellt marknadsmissbruk”, säger Andreas Mitschke, chef för Trading Surveillance på Deutsche Börse.

“Denna implementation har gjort vår övervakning både mer effektiv och mer träffsäker – och stärker vårt arbete med att skydda marknadens integritet och investerarnas intressen.”

