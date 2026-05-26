BP:s boss utsparkad – har uppträtt oacceptabelt

Manifold har även varit icke verkställande direktör för bolaget.

Styrelsen för BP ”överraskad och besviken”

”Albert har bidragit till att ge välkommet fokus och momentum till BP:s omvandling. Styrelsen har dock blivit överraskad och besviken över att få veta om frågor som rör bolagsstyrning och uppförandeproblem som den anser vara oacceptabla och har vidtagit omedelbara åtgärder”, säger Amanda Blanc, oberoende styrelseledamot i BP, i ett uttalande.

Ian Tyler har nu tillträtt som interimsordförande för den brittiska oljejätten, som gått tillbaka till olja och gas trots klimathot och kritiken mot fossila bränslen.

Läs även: BP backar från grön satsning – olja är vinnaren DagensPS

Aktierna på Londonbörsen faller hårt på nyheten

BP anser oberoende av det att olja och gas är mer lönsamt efter att tidigare ha gjort stora investeringar i förnybar energi.

”Styrelsen och ledningsgruppen har en djup övertygelse om den strategiska riktning vi har lagt ut, och företaget rör sig i god takt för att leverera den”, säger bjässens nye ordförande Ian Tyler i en kommentar.

Irländaren Albert Manifold, som nu blivit avsatt på stört genom ett enhälligt styrelsebeslut, tog över som BP:s ordförande efter norrmannen Helge Lund, berättar norska Dagens Næringsliv.

ANNONS

Nyheten om att Manifold fått kicken satte direkt avtryck i BP:s aktier på Londonbörsen. Som mest har aktierna rasat med 9 procent i dag, tisdag, innan en del av det dramatiska tappet återtogs, rapporterar CNBC.

Företaget inleder nu en process för att rekrytera en permanent ordförande.

Läs även: Gas- och oljebolag tvingas dra åt svångremmen DagensPS

Läs mer: Uppror bland BP:s aktieägare inför oviss årsstämma DagensPS