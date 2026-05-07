Oljejätten BP säljer av sitt flaggskeppsprojekt inom koldioxidinfångning. Istället är det full satsning på gas och olja som gäller framöver.
BP backar från grön satsning – olja är vinnaren
Priserna på grön el pressas hela tiden och har redan tagit en stor och viktig marknadsandel i takt med att batteritekniker utvecklas.
Framför allt är det solenergi som drar iväg på ett globalt plan, och sol har redan passerat smutsig kol som energikälla.
BP satsar på olja
När det gäller oljejätten BP verkar dock gas- och olja vara ett säkert kort som man vill hålla fast vid, även under 2026.
Oljebolaget BP planerar att sälja delar av sina flaggskeppsprojekt inom koldioxidinfångning, enligt Guardian.
Projekten har utvecklats i nordöstra England och är tänkta att fånga in koldioxid från industri och kraftproduktion för att sedan transportera koldioxiden via pipelines och lagra den under Nordsjön.
Flaggskeppsprojekt viktig del i klimatstrategin
När projekten presenterades under tidigare vd:n Bernard Looney lyftes de fram som en viktig del av BP:s klimatstrategi. Bolaget beskrev satsningarna som ett steg mot att skapa Storbritanniens första stora industriella “nettonoll-kluster”.
Men med den nye vd:n Meg O’Neill vid rodret sedan april kom en ny strategi som slopar de gröna satsningarna och istället håller fast vid fossila källor.
Det kommer i tider då BP brottas med minskande vinster och ökande skulder, och då står gröna satsningar som koldioxidinfångning, som dessutom inte har bevisats att det fungerar i stor skala, inte högt hos aktieägarna.
Olja är lönsamt – bromsar gröna satsningar
Den senaste tidens höga gas-och oljepris har gjort det lönsamt för oljejättarna att hålla fast vid sina fossila källor genom det volatila globala klimatet inom energi.
Flera stora energibolag har sedan dess bromsat delar av sina gröna satsningar.
BP:s senaste beslut ses därför som en del av en bredare trend inom energibranschen där klimatmål allt oftare vägs mot krav på lönsamhet och aktieägarvärde.
Mel O’Neill planerar redan att avveckla företagets division för ”gas- och koldioxidsnåla utsläpp”, där de gröna planerna därmed läggs på hyllan ett bra tag framöver.
Missa inte:
Rabatt på rysk olja göder Putins krigskassa. Dagens PS