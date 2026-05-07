BP backar från grön satsning – olja är vinnaren

Flaggskeppsprojekt viktig del i klimatstrategin

När projekten presenterades under tidigare vd:n Bernard Looney lyftes de fram som en viktig del av BP:s klimatstrategi. Bolaget beskrev satsningarna som ett steg mot att skapa Storbritanniens första stora industriella “nettonoll-kluster”.

Men med den nye vd:n Meg O’Neill vid rodret sedan april kom en ny strategi som slopar de gröna satsningarna och istället håller fast vid fossila källor.

Det kommer i tider då BP brottas med minskande vinster och ökande skulder, och då står gröna satsningar som koldioxidinfångning, som dessutom inte har bevisats att det fungerar i stor skala, inte högt hos aktieägarna.

Olja är lönsamt – bromsar gröna satsningar

Den senaste tidens höga gas-och oljepris har gjort det lönsamt för oljejättarna att hålla fast vid sina fossila källor genom det volatila globala klimatet inom energi.

Priset på olja har stigit på sistone. Foto: Hasan Jamali/AP/TT

Flera stora energibolag har sedan dess bromsat delar av sina gröna satsningar.

BP:s senaste beslut ses därför som en del av en bredare trend inom energibranschen där klimatmål allt oftare vägs mot krav på lönsamhet och aktieägarvärde.

Mel O’Neill planerar redan att avveckla företagets division för ”gas- och koldioxidsnåla utsläpp”, där de gröna planerna därmed läggs på hyllan ett bra tag framöver.

