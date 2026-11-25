Elon Musk har gjort humanoida robotar till en del av Teslas framtidsvision. Nu växlar Toyota upp sin satsning och siktar på hundratusentals robotar i fabrikerna.
Bortglömd biljätte tar upp robotkampen med Tesla
Toyota tar ett nytt steg in i robotindustrin. Från januari 2027 samlas koncernens robotverksamhet i en ny organisation – Toyota Robotics – med ambitionen att göra tekniken till en viktig del av framtida affärer.
Satsningen ska först användas inom den egna industrin och därefter kommersialiseras bredare. Toyota vill dra nytta av sin stora tillverkningsapparat för att utveckla och testa robotar i verkliga produktionsmiljöer.
I ett besked nu i november meddelade bolaget att robotiken ska bli ”en central del av den framtida verksamheten”.
400 000 robotar i sikte
Behovet är omfattande. Toyota och dess leverantörer räknar med att introducera omkring 400 000 robotar i samband med moderniseringen av produktionsanläggningar under perioden 2028–2040.
Av dessa är 150 000 avsedda för Toyota och koncernens bolag, medan leverantörerna står för resterande 250 000. Det betyder att drygt 60 procent av den planerade robotvolymen finns hos leverantörerna.
Investeringarna i att förnya åldrande produktionsutrustning väntas uppgå till omkring 1 000 miljarder yen per år från 2028, motsvarande cirka 64 miljarder kronor med dagens växelkurs. Det är dock den totala investeringen i anläggningarna – inte en separat robotbudget.
Toyota beskriver planen som en möjlighet att utveckla tekniken genom intern användning innan försäljningen till externa kunder skalas upp.
AI ska ge robotarna nya förmågor
Toyota har också utvecklat AI-teknik tillsammans med robotföretaget Boston Dynamics. I augusti 2025 demonstrerades hur den humanoida roboten Atlas kunde utföra en längre serie uppgifter med hjälp av så kallade ”large behavior models”.
Tekniken gör det möjligt för robotar att lära sig mer komplicerade arbetsmoment utan att varje rörelse behöver programmeras manuellt.
En annan del av satsningen är Walden Robotics som knoppades av från det amerikanska forskningsinstitutet Toyota Research Institute. I juli 2026 tog bolaget in 300 miljoner dollar till en värdering på 1,1 miljarder dollar. Toyota var med och ledde finansieringsrundan.
Enligt Walden används robotarna redan i produktionen vid en Toyota-fabrik i Nordamerika.
Tesla värderas sex gånger högre
Konkurrensen kommer från Tesla där vd:n Elon Musk har lyft fram den humanoida roboten Optimus som en viktig framtida affär.
Skillnaden mellan bolagens börsvärderingar är betydande.
Enligt jämförelsen från S&P Global Market Intelligence, med underlag från den 16 november, uppgick Teslas börsvärde till 1 542 miljarder dollar mot Toyotas 251 miljarder dollar.
Tesla värderades därmed till drygt sex gånger Toyotas börsvärde.
P/e-talet för 2027 låg på omkring 270 för Tesla och knappt 11 för Toyota.
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