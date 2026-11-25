Satsningen ska först användas inom den egna industrin och därefter kommersialiseras bredare. Toyota vill dra nytta av sin stora tillverkningsapparat för att utveckla och testa robotar i verkliga produktionsmiljöer.

I ett besked nu i november meddelade bolaget att robotiken ska bli ”en central del av den framtida verksamheten”.

400 000 robotar i sikte

Behovet är omfattande. Toyota och dess leverantörer räknar med att introducera omkring 400 000 robotar i samband med moderniseringen av produktionsanläggningar under perioden 2028–2040.

Av dessa är 150 000 avsedda för Toyota och koncernens bolag, medan leverantörerna står för resterande 250 000. Det betyder att drygt 60 procent av den planerade robotvolymen finns hos leverantörerna.

Investeringarna i att förnya åldrande produktionsutrustning väntas uppgå till omkring 1 000 miljarder yen per år från 2028, motsvarande cirka 64 miljarder kronor med dagens växelkurs. Det är dock den totala investeringen i anläggningarna – inte en separat robotbudget.

Toyota beskriver planen som en möjlighet att utveckla tekniken genom intern användning innan försäljningen till externa kunder skalas upp.