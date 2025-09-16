Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Den nya tekniska revolutionen är här – mänskliga robotar blir vardag

Mänskliga robotar kan snart öka kraftigt i antal.
Mänskliga robotar kan snart öka kraftigt i antal. Foto: (Pau Venteo / AP /TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Det är inte bara Elon Musk som vill förse oss med mänskliga robotar i vardagen. Bolagen tävlar nu om att hinna först i den nya tekniska revolutionen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Elon Musk som ofta vill vara först ut med saker har lyft fram Tesla-roboten, kallad Optimus, som han tidigare uppgav skulle vara redo för försäljning i slutet av 2025.

Den tidsplanen har inte riktigt lyckats men Musk har hakat på en ny trend, eller leder den, beroende på vem man frågar.

ANNONS

Mänskliga robotar tar över – nya tekniska revolutionen

Hittills har fokus legat på AI och specialiserade robotar men nu kan den nya tekniska revolutionen vara här, när de mänskliga robotarna tar över allt mer.

Enligt en ny Morgan Stanley-rapport kan marknaden för humanoider sannolikt nå fem biljoner dollar per år 2050, plus relaterade leveranskedjor samt reparation, underhåll och support. Det kan därmed finnas mer än en miljard humanoider i bruk år 2050.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Genomslag som ChatGPT

Mänskliga robotar beskrivs nu som nästa tekniska genomslag, ungefär som när AI och verktyg som ChatGPT gjorde intåg i våra liv, uppger The Trader Times.

Även om Tesla inte nått upp till den förväntade tillverkningen än så länge är det bara en tidsfråga innan det sker.

Produktionen av mänskliga robotar ser ut att landa på runt fem tusen enheter per år till att börja med, men långsiktigt upp till en miljon Optimus-robotar.

ANNONS
Optimus Robot
Teslas robot Optimus har på kort tid utvecklat ett sinne för såväl logik som finmotorik.(Foto: Tesla Optimus – X)

Stort värde för Tesla

För Teslas del innebär det att hela 80 procent av bolagets värde kan vila på robotsatsningen i framtiden enligt analytiker och kan användas inom exempelvis industri, logistik, vård, service såväl som i privata hushåll.

Investeringsbolaget Merrill Lynch uppger vidare att den globala siffran av mänskliga robotar kan växa till tre miljarder innan 2060.

Även andra bolag satsar på den nya tekniken och det kan bli tal om ett nytt race, liknande det vi såg kring AI.

Amazon använder redan robotteknik i stor utsträckning, en miljon enheter i sina logistikcenter, och blickar nu mot att skala upp med mänskliga robotar som kan ta över mer komplexa uppgifter, inom till exempel leveranser.

Kina hakar på med mänskliga robotar

Kina vill givetvis inte halka efter och storsatsar på tekniken inom en rad bolag som Unitree, Galbot, Agibot och UBTech.

Bolagen har en stor fördel att de ofta kan räkna med statligt stöd som för UBTech:s modell Walker S2.

ANNONS

Nästa steg för bolagen blir att bygga mänskliga robotar som är dynamiska och tillräckligt smidiga för vardagliga miljöer och därmed kan vinna förtroendet för den stora massan.

Läs även:

Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega. Dagens PS

AI-jättens oväntade drag – robotarm för en tusenlapp. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIHumanoidKinaRobotarTeslaUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS