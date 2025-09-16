Den nya tekniska revolutionen är här – mänskliga robotar blir vardag

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Genomslag som ChatGPT

Mänskliga robotar beskrivs nu som nästa tekniska genomslag, ungefär som när AI och verktyg som ChatGPT gjorde intåg i våra liv, uppger The Trader Times.

Även om Tesla inte nått upp till den förväntade tillverkningen än så länge är det bara en tidsfråga innan det sker.

Produktionen av mänskliga robotar ser ut att landa på runt fem tusen enheter per år till att börja med, men långsiktigt upp till en miljon Optimus-robotar.

Teslas robot Optimus har på kort tid utvecklat ett sinne för såväl logik som finmotorik.(Foto: Tesla Optimus – X)

Stort värde för Tesla

För Teslas del innebär det att hela 80 procent av bolagets värde kan vila på robotsatsningen i framtiden enligt analytiker och kan användas inom exempelvis industri, logistik, vård, service såväl som i privata hushåll.

Investeringsbolaget Merrill Lynch uppger vidare att den globala siffran av mänskliga robotar kan växa till tre miljarder innan 2060.

Även andra bolag satsar på den nya tekniken och det kan bli tal om ett nytt race, liknande det vi såg kring AI.

Amazon använder redan robotteknik i stor utsträckning, en miljon enheter i sina logistikcenter, och blickar nu mot att skala upp med mänskliga robotar som kan ta över mer komplexa uppgifter, inom till exempel leveranser.

Kina hakar på med mänskliga robotar

Kina vill givetvis inte halka efter och storsatsar på tekniken inom en rad bolag som Unitree, Galbot, Agibot och UBTech.

Bolagen har en stor fördel att de ofta kan räkna med statligt stöd som för UBTech:s modell Walker S2.

Nästa steg för bolagen blir att bygga mänskliga robotar som är dynamiska och tillräckligt smidiga för vardagliga miljöer och därmed kan vinna förtroendet för den stora massan.

