Det är inte bara Elon Musk som vill förse oss med mänskliga robotar i vardagen. Bolagen tävlar nu om att hinna först i den nya tekniska revolutionen.
Den nya tekniska revolutionen är här – mänskliga robotar blir vardag
Elon Musk som ofta vill vara först ut med saker har lyft fram Tesla-roboten, kallad Optimus, som han tidigare uppgav skulle vara redo för försäljning i slutet av 2025.
Den tidsplanen har inte riktigt lyckats men Musk har hakat på en ny trend, eller leder den, beroende på vem man frågar.
Mänskliga robotar tar över – nya tekniska revolutionen
Hittills har fokus legat på AI och specialiserade robotar men nu kan den nya tekniska revolutionen vara här, när de mänskliga robotarna tar över allt mer.
Enligt en ny Morgan Stanley-rapport kan marknaden för humanoider sannolikt nå fem biljoner dollar per år 2050, plus relaterade leveranskedjor samt reparation, underhåll och support. Det kan därmed finnas mer än en miljard humanoider i bruk år 2050.
Genomslag som ChatGPT
Mänskliga robotar beskrivs nu som nästa tekniska genomslag, ungefär som när AI och verktyg som ChatGPT gjorde intåg i våra liv, uppger The Trader Times.
Även om Tesla inte nått upp till den förväntade tillverkningen än så länge är det bara en tidsfråga innan det sker.
Produktionen av mänskliga robotar ser ut att landa på runt fem tusen enheter per år till att börja med, men långsiktigt upp till en miljon Optimus-robotar.
Stort värde för Tesla
För Teslas del innebär det att hela 80 procent av bolagets värde kan vila på robotsatsningen i framtiden enligt analytiker och kan användas inom exempelvis industri, logistik, vård, service såväl som i privata hushåll.
Investeringsbolaget Merrill Lynch uppger vidare att den globala siffran av mänskliga robotar kan växa till tre miljarder innan 2060.
Även andra bolag satsar på den nya tekniken och det kan bli tal om ett nytt race, liknande det vi såg kring AI.
Amazon använder redan robotteknik i stor utsträckning, en miljon enheter i sina logistikcenter, och blickar nu mot att skala upp med mänskliga robotar som kan ta över mer komplexa uppgifter, inom till exempel leveranser.
Kina hakar på med mänskliga robotar
Kina vill givetvis inte halka efter och storsatsar på tekniken inom en rad bolag som Unitree, Galbot, Agibot och UBTech.
Bolagen har en stor fördel att de ofta kan räkna med statligt stöd som för UBTech:s modell Walker S2.
Nästa steg för bolagen blir att bygga mänskliga robotar som är dynamiska och tillräckligt smidiga för vardagliga miljöer och därmed kan vinna förtroendet för den stora massan.
