SpaceX-aktien faller efter rekordnoteringen

Sedan kom bakslaget. Under veckans två sista handelsdagar vände kursen ned och raderade en del av uppgången. Totalt föll aktien 7 procent under torsdagen, enligt Quartz. Aktien ligger dock fortfarande en bra bit över teckningskursen och handlades senast till cirka 185 dollar, cirka 1 776 kronor.

Dagens PS varnade redan före noteringen för att värderingen mer liknade en lottosedel än ett bokslut.

Värderingen vilar på framtiden, inte vinsten

Under 2025 omsatte SpaceX 18,7 miljarder dollar, cirka 179,5 miljarder kronor, men redovisade en nettoförlust på 4,9 miljarder, cirka 47 miljarder kronor. Förlusterna fortsatte med ytterligare drygt fyra miljarder under första kvartalet 2026.

Värderingen på över 2 000 miljarder dollar bygger alltså på Starlinks tillväxt och Musks löfte om megaintäkter till 2030, inte på dagens resultat. När free float, det vill säga den andel av aktierna som faktiskt är tillgänglig för vanlig handel på börsen, dessutom bara är runt fyra procent, blir varje köp- och säljvåg kraftigt förstärkt.

Vad det betyder för svenska sparare

Nasdaq ändrade sina regler så att SpaceX kan tas in i Nasdaq-100 redan efter 15 handelsdagar, vilket enligt BNP Paribas tvingar fram omkring åtta miljarder dollar i passiva indexköp den första månaden.

S&P höll dock emot och behöll sitt krav på lönsamhet. Den som sparar i en global indexfond till pensionen blir snart SpaceX-ägare automatiskt och möjligtvis ofrivilligt. En volatil aktie hamnar i miljontals portföljer, oavsett om spararen har valt den eller inte.

PS analys

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Smekmånaden är över, och den stora prövningen kommer i december när insiderlåsningen släpper och utbudet av aktier växer. Vår bedömning är att den som äger SpaceX får räkna med fortsatt skakig handel. Kom ihåg att indexköpen lyfter kursen på vägen upp men skyddar den inte på vägen ned.

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