Vinsten har flyttat, inte försvunnit

Kinesisk tillverkning av integrerade kretsar ökade vinsten med 2 579 procent första halvåret, medan diskreta halvledarkomponenter stannade på 31 procent, enligt statistikbyrån NBS.

Samtidigt växte detaljhandeln bara 1,0 procent i juni och de fasta investeringarna föll 5,7 procent under halvåret. BCG:s Kinachef Carol Liao beskriver för Fortune en ekonomi i två hastigheter, med styrka i tillverkning och export mot svaghet i konsumtion.

Notan har nått bilindustrin

Minneskretsar räknas nu upp bland de insatsvaror som pressar kinesiska biltillverkares marginaler, tillsammans med litium, enligt CNBC.

Branschens vinstmarginal låg på 3,4 procent i januari till maj och vinsterna föll 20 procent, enligt CPCA. Ett komponentproblem har därmed blivit en kostnadskris i en helt annan bransch.

Så påverkas du som konsument

Gartner räknar med att DRAM och SSD tillsammans stiger 130 procent under 2026, vilket lyfter datorpriserna 17 procent och mobilpriserna 13 procent jämfört med 2025.

Leveranserna väntas falla 10,4 respektive 8,4 procent, den kraftigaste nedgången på över tio år.

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Svenska Inet, som ägs av börsnoterade Creades, uppgav i vintras att inköpspriserna stigit 400 till 500 procent. TrendForce förväntar sig 13 till 18 procents uppgång även i tredje kvartalet, och dämpningen beror på att köparna har nått sitt tak snarare än på bättre utbud.

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