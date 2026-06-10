Serieförvärvaren Nordtech klev in på Nasdaq Stockholm under onsdagen, och marknaden tog emot bolaget varmt. Aktien nådde som högst 65 kronor under premiärdagen.
Nordtech rusar 8,3 procent över teckningskursen vid börsdebuten
Uppgången under dagen motsvarar som mest 8,3 procent jämfört med teckningskursen på 60 kronor.
Att aktien öppnar över sin teckningskurs bekräftar den bild vi delade redan före premiären. I vår genomgång Nordtech: teckna eller inte teckna vid börsnoteringen? landade vi i att prissättningen varken var pressad eller avskräckande dyr.
Övertecknad med stora namn innen debuten
Intresset var stort långt innan klockan ringde in. Erbjudandet övertecknades flera gånger, och bakom noteringen står namn som Tredje AP-fonden, SEB Asset Management och Swedbank Robur, som tillsammans med fler institutioner åtog sig att teckna för 480 miljoner kronor.
Värderingen landade på cirka tre miljarder kronor. Vi har granskat siffrorna: med en omsättning på 639 miljoner kronor och en justerad ebita på 182 miljoner kronor de senaste tolv månaderna prissätts bolaget till runt 16 gånger rörelseresultatet.
Det är en premie, men inte extrem för ett lönsamt mjukvarubolag med 9 procents organisk tillväxt.
Så påverkas du som sparare
Fick du tilldelning sitter du redan på en pappersvinst. Fick du ingen är frågan om du ska köpa i andrahandsmarknaden till en kurs som nu ligger en bit över teckningskursen. Vår linje är tålamod.
Förvärvsbolag bevisar sig över kvartal, inte timmar, och Nordtechs uttalade ambition om uppemot 700 möjliga förvärv ska levereras innan multipeln är motiverad.
En del av börsens förvärvsvåg
Nordtech rider på samma trend som lyft Röko och Lifco. Hur den vågen kan slå mot just småsparare har Realtid skrivit om i Serieförvärvare lyfter börsen, men småsparare varnas. Grundaren och vd:n Nils Bergman har uttalat sig till nyhetsbyrån Finwire om portföljen med orden:
Vi har aldrig köpt ett bolag som krympt
PS analys: Debuten är en delseger, men inte i närheten av den den mållinje bolaget självt satt. Det intressanta är inte de första timmarnas uppgång, utan om Nordtech kan hålla denna förvärvstakten utan att skuldsättningen springer ifrån kassaflödet.
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