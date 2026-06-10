Nordtech rusar 8,3 procent över teckningskursen vid börsdebuten

Övertecknad med stora namn innen debuten

Intresset var stort långt innan klockan ringde in. Erbjudandet övertecknades flera gånger, och bakom noteringen står namn som Tredje AP-fonden, SEB Asset Management och Swedbank Robur, som tillsammans med fler institutioner åtog sig att teckna för 480 miljoner kronor.

Värderingen landade på cirka tre miljarder kronor. Vi har granskat siffrorna: med en omsättning på 639 miljoner kronor och en justerad ebita på 182 miljoner kronor de senaste tolv månaderna prissätts bolaget till runt 16 gånger rörelseresultatet.

Det är en premie, men inte extrem för ett lönsamt mjukvarubolag med 9 procents organisk tillväxt.