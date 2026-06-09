Databricks pumpar värderingen – men spararen hamnar utanför

Den nya beräknade värderingen på 175 miljarder dollar är en uppgång från decembers värdering på 134 miljarder, motsvarande 1 267 miljarder kronor.

Värdet stannar hos riskkapitalet

Sedan 2021 har Databricks värdering mångdubblats. Hela den resan har tillfallit fonder och riskkapitalbolag som kommit in tidigt. Den som sparar i en vanlig depå eller ISK har inte haft någon möjlighet att vara med.

Problemet stannar inte där. Ju högre den privata värderingen blir, desto högre måste aktien prissättas redan vid noteringen, och desto mindre finns kvar att tjäna för den som köper på första handelsdagen.

Konkurrenten finns redan på börsen

Närmaste jämförbara bolag är Snowflake, noterat på Nasdaq. Aktien handlas kring 237 dollar, eller 2 241 kronor. Börsvärdet är omkring 83 miljarder dollar, motsvarande 785 miljarder kronor. För räkenskapsåret 2027 väntar bolaget intäkter på 5,84 miljarder dollar, motsvarande 55,2 miljarder kronor, vilket ger ett pris i förhållande till omsättning på drygt 14 gånger.

Databricks senaste runda prissätter bolaget till ungefär 30 gånger sin årliga intäktstakt. Tillväxten är visserligen högre än Snowflakes, 65 procent mot 31, men skillnaden i prislapp är påtaglig.

Snowflake går att handla via Avanza och Nordnet redan idag. Databricks notering kan enligt Realtid dröja till 2027 då vd:n Ali Ghodsi nämnt att IPO-marknaden är trång 2026 på grund av SpaceX, Antropic och OpenAI bland annat.

PS analys: Ghodsi driver ett av de mest välskötta techbolagen i sin kategori, det råder ingen tvekan. Den nya värderingen och rundan borde dock vara en påminnelse om var pengarna faktiskt hamnar, och vem som betalar notan när bolaget till slut släpps in på börsen.

ANNONS

Läs även: OpenAI, Anthropic och Perplexity – vilken IPO ska man satsa på?

Läs även: Solel billigare och större än någonsin – ändå vinner gas