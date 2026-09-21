Kinesiska myndigheter har med informella besked bromsat flera humanoidbolags börsnoteringar. Om spekulationerna slår in, kan de högvärderade robotbolagens kurs hamna i fritt fall.
Kina bromsar robotbolagen – kan tappa upp till 70 procent
Dagens PS publicerade den 21 september en artikel om att humanoida robotar betalar av sig snabbare i Sverige än i Kina. Nu ifrågasätter kinesiska myndigheter om efterfrågan på robotarna är så stark som bolagens värderingar antyder.
Beijing bromsar börskön
Informationen kommer från personer med insyn enligt Reuters. En av dem säger att noteringarna i praktiken är frysta, en annan att det inte finns något formellt förbud. Minst sex bolag förbereder notering, bland dem Deep Robotics, X Square Robot och Agibot.
Utlösaren är Unitree, vars aktie mer än femdubblades vid debuten i Shanghai för en månad sedan. Dagens PS rapporterade redan den 10 september om att Beijing ville bromsa börskön. Nu bekräftar Reuters uppgifterna med egna källor.
Datafabrikerna i centrum
Granskningen gäller om intäkter från projekt som finansieras av lokala myndigheter speglar efterfrågan från fristående kunder. Det gäller datainsamlingscenter, där robotar tränas, och samriskbolag där lokala myndigheter kan stå för 80 till 90 procent av startinvesteringen, säger en person nära robotinvesterarna till Reuters.
Utan intäkterna från datainsamlingen kan vissa bolags värdering falla med 60 till 70 procent, enligt samma person.
Corriere della Sera skrev i helgen att mellan 50 och 70 procent av årets humanoider kan hamna i sådana anläggningar. Stämmer det kan en stor del av robotarnas marknad vara den myndigheterna ifrågasätter.
Investerarna vill se robotar i fabriker
Kraven skärps enligt en emissionsbankir i Asien. Han säger till Reuters att:
Vad är användningsområdet? Är det bara robotar som dansar runt? Arbetar de i fabriker? Volymerna har inte hunnit ikapp hajpen.
Senioranalytikern Ruiying Zhao på S&P Global Market Intelligence ser investerarnas stämning gå från ”allmän eufori till selektiv rationalitet”. Styrningen är informell, men i praktiken bindande för bankerna, skrev Realtid den 9 september.
Dagens PS kalkyl visade att en industrihumanoid för 440 000 till 740 000 kronor betalar av sig på drygt åtta månader till drygt ett år i Sverige, där en industriarbetare kostar 624 000 kronor om året 2024.
Kalkylen bygger bara på inköpspriset och förutsätter riktigt fabriksarbete. Det är den frågan bankiren ställer.
PS analys
Den kinesiska staten står på båda sidor. Lokala myndigheter är kunder till en del robotbolag, medan Beijing ifrågasätter bolagens värderingar. När det offentliga finansierar datafabriker som köper robotar skapar det en del av den efterfrågan som bolagen visar upp för investerarna.
Den verkliga efterfrågan syns först när köpare utan statligt stöd betalar för arbete som gör nytta. Då gynnas höglöneländer som Sverige mest. Frågan är hur länge roboten klarar sig utan att en människa övervakar eller behöver rycka in.
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