Dormy värderas till 7,5 gånger rörelsevinsten – ägarna säljer

Vad multipeln egentligen innebär

Ett marknadsvärde på 1 050 miljoner delat med ett justerat rörelseresultat på 140,4 miljoner ger 7,5 gånger. Mot omsättningen blir det 0,96 gånger.

Nettoskulden framgår dock inte av det offentliggjorda materialet, och utan den går det inte att räkna fram den vanligare multipeln rörelsevärde genom rörelseresultat.

Målet är att nettoskulden ska understiga 1,5 gånger justerad ebitda, vilket i så fall lägger till ett par hundra miljoner ovanpå prislappen.

Utdelning på 40-60 procent

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Dormy siktar på att dela ut 40 till 60 procent av nettovinsten efter skatt. Vi har räknat på vad det skulle innebära för investerare:

Ett justerat rörelseresultat på 140,4 miljoner ger efter bolagsskatt på 20,6 procent omkring 111 miljoner, förutsatt att finansiella kostnader är försumbara.

Fyrtio till sextio procent av det blir 45 till 67 miljoner, vilket på 1 050 miljoner motsvarar 4,3 till 6,4 procents direktavkastning. Med nettoskuld blir utfallet lägre.

Generationsskiftet bakom affären

Dormy grundades 1994 i Åmmeberg av Mats Hedlund och Lars Johansson. Bolaget har tolv varuhus i Sverige, e-handel i Sverige och ytterligare tolv europeiska länder, och uppskattar sin andel av den svenska golfmarknaden till omkring 49 procent, enligt Börskollen.

Vd: Anders Wall anger två skäl till noteringen, varav det ena är ett generationsskifte. Redan i april berättade han att en av grundarna hade växlat ut sig på grund av ålder, enligt EFN.

Till Golfbranschen säger han:

Vi har inget behov av externt kapital, samtidigt som en publik miljö ger oss nya nätverk och möjligheter framåt.

Något erbjudandepris är ännu inte presenterat. Fullständiga villkor kommer först i prospektet.

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