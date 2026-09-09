Golfkedjan Dormy avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under tredje kvartalet. Det som erbjuds är ganska ovanligt.
Dormy värderas till 7,5 gånger rörelsevinsten – ägarna säljer
Nasdaq meddelade den 4 september att bolaget uppfyller noteringskraven, rapporterar Svensk Golf.
Det ovanliga är vad som säljs. Erbjudandet består uteslutande av befintliga aktier från ägarbolaget Stymie Invest, och bolaget tillförs alltså inga pengar, enligt Breakit.
Carnegie Fonder, Cicero Fonder och Familjen Hielte har åtagit sig att köpa för 105 miljoner kronor, baserat på en värdering av samtliga aktier om 1 050 miljoner. Med 15 miljoner utestående aktier blir det 70 kronor per aktie, enligt Golfbranschen.
Siffrorna bakom prislappen
Nettoomsättningen har vuxit från 828,8 miljoner kronor år 2023 till 1 097,2 miljoner på rullande tolv månader fram till juni år 2026, alltså 11,9 procent per år. Det justerade rörelseresultatet steg från 68 till 140,4 miljoner, och marginalen från 8,2 till 12,8 procent.
Sommarens resultat blev dock svagare. I juli och augusti minskade omsättningen med 1,9 procent, vilket bolaget förklarar med att det varma vädret höll kunderna borta från varuhusen. Butikerna stod för 62 procent av omsättningen år 2025, medan de digitala kanalerna svarade för 38 procent, enligt Dagens Handel.
Vad multipeln egentligen innebär
Ett marknadsvärde på 1 050 miljoner delat med ett justerat rörelseresultat på 140,4 miljoner ger 7,5 gånger. Mot omsättningen blir det 0,96 gånger.
Nettoskulden framgår dock inte av det offentliggjorda materialet, och utan den går det inte att räkna fram den vanligare multipeln rörelsevärde genom rörelseresultat.
Målet är att nettoskulden ska understiga 1,5 gånger justerad ebitda, vilket i så fall lägger till ett par hundra miljoner ovanpå prislappen.
Utdelning på 40-60 procent
Dormy siktar på att dela ut 40 till 60 procent av nettovinsten efter skatt. Vi har räknat på vad det skulle innebära för investerare:
Ett justerat rörelseresultat på 140,4 miljoner ger efter bolagsskatt på 20,6 procent omkring 111 miljoner, förutsatt att finansiella kostnader är försumbara.
Fyrtio till sextio procent av det blir 45 till 67 miljoner, vilket på 1 050 miljoner motsvarar 4,3 till 6,4 procents direktavkastning. Med nettoskuld blir utfallet lägre.
Generationsskiftet bakom affären
Dormy grundades 1994 i Åmmeberg av Mats Hedlund och Lars Johansson. Bolaget har tolv varuhus i Sverige, e-handel i Sverige och ytterligare tolv europeiska länder, och uppskattar sin andel av den svenska golfmarknaden till omkring 49 procent, enligt Börskollen.
Vd: Anders Wall anger två skäl till noteringen, varav det ena är ett generationsskifte. Redan i april berättade han att en av grundarna hade växlat ut sig på grund av ålder, enligt EFN.
Till Golfbranschen säger han:
Vi har inget behov av externt kapital, samtidigt som en publik miljö ger oss nya nätverk och möjligheter framåt.
Något erbjudandepris är ännu inte presenterat. Fullständiga villkor kommer först i prospektet.
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