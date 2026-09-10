Robotaktien ned 668 procentenheter – Beijing vill bromsa börskön

Kinesiska finansinspektionen CSRC har enligt uppgift skärpt granskningen av robotbolag som vill börsnoteras. Katalysatorn uppges vara Unitree Robotics svängningar sedan noteringen den 19 augusti 2026.
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Enligt de nya föreslagna kraven ska bolagen ska kunna visa återkommande intäkter, en väg mot minskade förluster och verklig innovation innan ansökan går vidare, rapporterar Digitimes.
Det rör sig om informella besked till banker och bolag, inte om en publicerad regel eller en fastställd gräns. CSRC har inte kommenterat uppgifterna.
Unitree Robotics börsdebut startade allt
Bakgrunden är Unitree Robotics premiär den 19 augusti på Shanghaibörsens Star-lista. Bolaget heter formellt Yushu Technology.
Teckningskursen sattes den 6 augusti till 150,80 yuan, motsvarande cirka 198 kronor, vilket värderade bolaget till omkring 61 miljarder yuan, eller 80 miljarder kronor.
Aktien öppnade sedan långt över det på 1 100 yuan, motsvarande cirka 1 445 kronor, en uppgång på 629 procent, och stängde på 845 yuan, motsvarande cirka 1 110 kronor.
Den 9 september handlades den till 513,93 yuan, motsvarande cirka 675 kronor, enligt Investing.com, efter att ha rört sig mellan 508,88 och 524,99 yuan under dagen.
Mot öppningskursen är fallet 53 procent och mot stängningskursen 39 procent. Men mot teckningskursen ligger aktien fortfarande 241 procent högre.
Det är alltså ingen krasch utan en nedgång från en mycket hög nivå. Den som förlorade mest pengar är de som köpte under premiärdagen, inte den som tecknade.
CSRC sätter medvetet teckningskurserna lågt för att skydda småsparare, och det gör att kurserna nästan alltid rusar på premiärdagen. Bara omkring tio procent av aktierna erbjöds allmänheten, vilket förstärkte effekten.
Intäkterna finns, men inte där hypen är
Bolaget tog in 6,1 miljarder yuan, motsvarande omkring åtta miljarder kronor, genom att sälja cirka 40,4 miljoner aktier.
Affären vilar dock inte på de dansande robotarna. Under de tre första kvartalen 2025 gick merparten av försäljningen till forskning och utbildning, medan industrin stod för mindre än tio procent, enligt CNN.
Uppgiften kommer från bolagets egen noteringsansökan, och är enligt rapporteringen en av anledningarna till att myndigheten nu granskar närmare vad robotbolagen säger om sin försäljning.
Banken HSBC skrev redan i juli att ökningen av antalet levererade robotar kan vara en synvilla, och att uppgången knappast håller i sig ett till två år framåt om inte bolagens AI-modeller blir betydligt bättre, enligt Fortune.
PS analys
Det kinesiska beskedet handlar formellt om vilka bolag som får noteras. I praktiken handlar det om vad en robotaktie ska värderas efter.
Så länge tillsynen släppte igenom bolag på prototyper och löften kunde marknaden prissätta visioner. Kräver den i stället återkommande intäkter, blir jämförelsen en annan, och det gäller även bolag som redan är noterade, eftersom de mäts mot samma måttstock.
En svensk fondsparare bör kontrollera innehavslistan. Star-listan är stängd för utländska privatpersoner, men exponering mot robottemat kan finnas indirekt via bredare Asien- och teknikfonder.
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