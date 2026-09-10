Robotaktien ned 668 procentenheter – Beijing vill bromsa börskön

Det rör sig om informella besked till banker och bolag, inte om en publicerad regel eller en fastställd gräns. CSRC har inte kommenterat uppgifterna.

Unitree Robotics börsdebut startade allt

Bakgrunden är Unitree Robotics premiär den 19 augusti på Shanghaibörsens Star-lista. Bolaget heter formellt Yushu Technology.

Teckningskursen sattes den 6 augusti till 150,80 yuan, motsvarande cirka 198 kronor, vilket värderade bolaget till omkring 61 miljarder yuan, eller 80 miljarder kronor.

Aktien öppnade sedan långt över det på 1 100 yuan, motsvarande cirka 1 445 kronor, en uppgång på 629 procent, och stängde på 845 yuan, motsvarande cirka 1 110 kronor.

Den 9 september handlades den till 513,93 yuan, motsvarande cirka 675 kronor, enligt Investing.com, efter att ha rört sig mellan 508,88 och 524,99 yuan under dagen.

Mot öppningskursen är fallet 53 procent och mot stängningskursen 39 procent. Men mot teckningskursen ligger aktien fortfarande 241 procent högre.

Det är alltså ingen krasch utan en nedgång från en mycket hög nivå. Den som förlorade mest pengar är de som köpte under premiärdagen, inte den som tecknade.

CSRC sätter medvetet teckningskurserna lågt för att skydda småsparare, och det gör att kurserna nästan alltid rusar på premiärdagen. Bara omkring tio procent av aktierna erbjöds allmänheten, vilket förstärkte effekten.