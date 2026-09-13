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Börsnoteringar

Altman: Ingen börsnotering för Open AI i år

Sam Altman. Arkivbild.
Sam Altman. Foto: Jose Luis Magana/AP/TT

I intervjun med Fortune uppger Altman att man för närvarande fokuserar på säkerhetsrelaterade frågor rörande teknologin och att det vore ”ogenomtänkt” att parallellt med detta satsa på att noteras på börsen. Det ska i stället ske nästa år.

AI-jätten Open AI kommer inte att börsnoteras i år. Det uppger bolagets vd Sam Altman i en intervju på lördagen.

I intervjun med Fortune uppger Altman att man för närvarande fokuserar på säkerhetsrelaterade frågor rörande teknologin och att det vore ”ogenomtänkt” att parallellt med detta satsa på att noteras på börsen. Det ska i stället ske nästa år.

Jag anser att vi i det här läget är på väg in i en ny era och att vi sannolikt måste – precis som vi tidigare gjort när vi klivit in i nya eror – agera annorlunda i syfte att försäkra oss om att vi gör något som gagnar hela mänskligheten, säger han och pekar betydande risker med den nuvarande utvecklingen på området som han ser.

Beskedet kommer sedan både Altman, Anthropics vd Dario Amodei samt entreprenören och miljardären Elon Musk alla varnat för att AI-utvecklingen måste bromsas.

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