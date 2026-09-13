Altman: Ingen börsnotering för Open AI i år

Jag anser att vi i det här läget är på väg in i en ny era och att vi sannolikt måste – precis som vi tidigare gjort när vi klivit in i nya eror – agera annorlunda i syfte att försäkra oss om att vi gör något som gagnar hela mänskligheten, säger han och pekar betydande risker med den nuvarande utvecklingen på området som han ser.

Beskedet kommer sedan både Altman, Anthropics vd Dario Amodei samt entreprenören och miljardären Elon Musk alla varnat för att AI-utvecklingen måste bromsas.