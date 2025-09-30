Börsjätten pekas ut som förlorare på Trumps fredsplan

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Återgång till normala priser

För danska transportjätten Maersk kan dock planen få en kortsiktigt negativ effekt.

ANNONS

”Sannolikheten för ett permanent eldupphör och fred i Mellanöstern ökat, vilket innebär att normaliseringen av handeln i Röda havet sannolikt gradvis kommer att återupptas under de kommande månaderna”, skriver analytikern Axel Styrman, chefsanalytiker på Kepler Cheuvreux som gör analyser åt storbanken Swedbank.

För fraktmarknaden innebär en återgång till normala transportleder att fartygen slipper längre rutter runt Afrika. Det gör transporterna både snabbare och billigare – men också att behovet av containerfartyg minskar.

Enligt Swedbanks analys innebär den förändringen att;

”Efterfrågan på containerfartyg har potential att minska med 5,8 procent, allt annat lika, med ytterligare nedåtpress på spotpriserna.”

Börsjättens spot-priser har sjunkit 2025

Redan nu syns tecken på en svagare marknad enligt banken.

Spotpriserna för frakt från Shanghai till Europa låg i det tredje kvartalet på 1 680 dollar per 20-fotscontainer, en nedgång med hela 59 procent i årstakt. Priserna på rutten till USA föll ännu mer dramatiskt – minus 66 procent till 2 540 dollar per 40-fotscontainer.

Under årets första nio månader har spotpriserna från Shanghai till Europa fallit med 49 procent, medan nedgången på rutten till USA är 43 procent.

ANNONS

Kombinationen av lägre fraktbehov och fortsatt prispress innebär att branschen står inför en mer utmanande marknad framöver – något som i högsta grad påverkar Maersk beskriver den färska analysen.

Rekommendationen – sälj aktien

Med ett aktiepris på 12 730 danska kronor handlas Maersk långt över Kepler Cheuvreux riktkurs. Analytikerna väljer därför att stå fast vid sin negativa syn på aktien;

”Vi upprepar Minska med riktkurs 10 400 DKK,” skriver Styrman i analysen.

Maersk, som är världens största containerrederi, har redan kämpat med fallande priser och kraftigt ökad konkurrens efter pandemin. En snabbare normalisering av handelsvägarna i Mellanöstern riskerar nu att ytterligare spä på pressen spår Swedbank.

Fred i regionen vore dock ett mycket välkommet besked för världsekonomin och inte minst humanitärt, vilket även torde kunna gynna en av Nordens största börsjättar på sikt även om fraktpriserna faller här och nu.

Läs även: Rekord direkt för nya svenska guldgruvan – Dagens PS