Börs- och transportjättens aktie riskerar att hamna under fortsatt press när Donald Trumps förslag till fredsplan mellan Israel och Hamas ökar chansen till normaliserad handel i Röda havet.
Börsjätten pekas ut som förlorare på Trumps fredsplan
En gradvis återgång till normala transportvägar kan minska efterfrågan på containerfartyg – och kan slå hårt mot den danska fraktjätten Maersk enligt en färsk analys av Swedbank nu på morgonen.
Läs även: Banken: Rallyt över i Lundberg-aktien – Dagens PS
Fredsplanen förändrar spelplanen
Donald Trumps överraskande konkreta fredsplan för Mellanöstern, som presenterades i går kväll, kan påverka danska Maersk negativt.
Planen, som fått brett internationellt stöd, innebär bland annat att ett särskilt övervakande organ kallat Board of Peace ska etableras. Organet ska ledas av Trump själv tillsammans med bland andra Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair, och övervaka en palestinsk kommitté som ska förvalta Gaza.
Reaktionerna från omvärlden har varit positiva.
Ledare i bland annat Europa, Saudiarabien, Jordanien, Förenade Arabemiraten och Egypten har uttryckt sitt stöd för initiativet. Det innebär att förhoppningarna om ett permanent eldupphör och därmed ett mer stabilt säkerhetsläge i regionen nu är större än på länge.
Återgång till normala priser
För danska transportjätten Maersk kan dock planen få en kortsiktigt negativ effekt.
”Sannolikheten för ett permanent eldupphör och fred i Mellanöstern ökat, vilket innebär att normaliseringen av handeln i Röda havet sannolikt gradvis kommer att återupptas under de kommande månaderna”, skriver analytikern Axel Styrman, chefsanalytiker på Kepler Cheuvreux som gör analyser åt storbanken Swedbank.
För fraktmarknaden innebär en återgång till normala transportleder att fartygen slipper längre rutter runt Afrika. Det gör transporterna både snabbare och billigare – men också att behovet av containerfartyg minskar.
Enligt Swedbanks analys innebär den förändringen att;
”Efterfrågan på containerfartyg har potential att minska med 5,8 procent, allt annat lika, med ytterligare nedåtpress på spotpriserna.”
Börsjättens spot-priser har sjunkit 2025
Redan nu syns tecken på en svagare marknad enligt banken.
Spotpriserna för frakt från Shanghai till Europa låg i det tredje kvartalet på 1 680 dollar per 20-fotscontainer, en nedgång med hela 59 procent i årstakt. Priserna på rutten till USA föll ännu mer dramatiskt – minus 66 procent till 2 540 dollar per 40-fotscontainer.
Maersk räknar med stark marknad trots tullar
Danska fraktjätten Maersk höjer sina finansiella mål för 2025 trots USA:s tullpolitik. Bolaget räknar med motståndskraftig efterfrågan utanför USA.
Under årets första nio månader har spotpriserna från Shanghai till Europa fallit med 49 procent, medan nedgången på rutten till USA är 43 procent.
Kombinationen av lägre fraktbehov och fortsatt prispress innebär att branschen står inför en mer utmanande marknad framöver – något som i högsta grad påverkar Maersk beskriver den färska analysen.
Rekommendationen – sälj aktien
Med ett aktiepris på 12 730 danska kronor handlas Maersk långt över Kepler Cheuvreux riktkurs. Analytikerna väljer därför att stå fast vid sin negativa syn på aktien;
”Vi upprepar Minska med riktkurs 10 400 DKK,” skriver Styrman i analysen.
Maersk, som är världens största containerrederi, har redan kämpat med fallande priser och kraftigt ökad konkurrens efter pandemin. En snabbare normalisering av handelsvägarna i Mellanöstern riskerar nu att ytterligare spä på pressen spår Swedbank.
Fred i regionen vore dock ett mycket välkommet besked för världsekonomin och inte minst humanitärt, vilket även torde kunna gynna en av Nordens största börsjättar på sikt även om fraktpriserna faller här och nu.
Läs även: Rekord direkt för nya svenska guldgruvan – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
