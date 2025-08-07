Maersk räknar med stark marknad trots tullar

”Trots marknadsvolatilitet och historisk osäkerhet i den globala handeln förblev efterfrågan robust, och vi har fortsatt att reagera snabbt och flexibelt”, skriver vd Vincent Clerc i en kommentar.

Maersk höjer nu sin prognos till ett ebit-resultat på mellan 8 till 9,5 miljarder dollar under 2025 från tidigare 6 till 9 miljarder dollar. Höjningen är klart över analytikernas förväntan som i snitt ligger på 7,94 miljarder för 2025.

Maersk står för omkring 14 procent av hela världens containerflotta.