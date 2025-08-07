Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Maersk räknar med stark marknad trots tullar

Frakt
Arkivbild från Los Angeles. (Foto: Damian Dovarganes/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Danska fraktjätten Maersk höjer sina finansiella mål för 2025 trots USA:s tullpolitik. Bolaget räknar med motståndskraftig efterfrågan utanför USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Trots marknadsvolatilitet och historisk osäkerhet i den globala handeln förblev efterfrågan robust, och vi har fortsatt att reagera snabbt och flexibelt”, skriver vd Vincent Clerc i en kommentar.

Maersk höjer nu sin prognos till ett ebit-resultat på mellan 8 till 9,5 miljarder dollar under 2025 från tidigare 6 till 9 miljarder dollar. Höjningen är klart över analytikernas förväntan som i snitt ligger på 7,94 miljarder för 2025.

Maersk står för omkring 14 procent av hela världens containerflotta.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS