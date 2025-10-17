Kalldusch för Volvo: Orderingången tynger ner

AB Volvos (börskurs Volvo) omsättning sjönk till 110,7 miljarder kronor från 117,0 miljarder kronor i jämförelsekvartalet. Samtidigt backade det justerade rörelseresultatet till 11,7 miljarder från 14,1 miljarder kronor. Den justerade rörelsemarginalen försämrades från 12 till 10,6 procent.

Särskilt inom lastbilsaffären syntes en tydlig försvagning. Nettoomsättningen sjönk med 2 procent justerat för valuta till 74,2 miljarder kronor. Dessutom pressades den justerade rörelsemarginalen ned till 9,1 procent från 11,7 procent.

Detta var klart under förväntningarna på 9,9 procent och den lägsta marginalen sedan andra kvartalet 2020. Det är det lägsta sedan pandemin, skriver Jonathan Axelsson i en kommentar på Dagens industri.

Orderingången en besvikelse

Den största besvikelsen kom dock från orderingången på lastbilar, som landade på 37,134 enheter jämfört med förväntade 44,428.

Orderingången sjönk med 14 procent i årstakt, drivet av en oväntat svag utveckling i Europa där bolaget tidigare sett stabilitet.

Missa inte:

Volvos aktie sjunker – trots bättre marginaler än väntat. Realtid

“Orderingången har dämpats i Europa, men efter den goda takten vi hade under första halvåret ligger vår orderstock på en god nivå. I Nordamerika fortsätter kunderna att vara avvaktande på grund av den svaga fraktmarknaden”, skriver Martin Lundstedt.

ANNONS

Volvos prognoser för 2026 visar en något ljusare bild för Europa med en förväntad efterfrågan på 295.000 tunga lastbilar. Det är jämfört med 290.000 för 2025. Nordamerika väntas däremot försvagas till 250.000 enheter, vilket är 15.000 lägre än årets prognos.