Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Kalldusch för Volvo: Orderingången tynger ner

Volvos vd Martin Lundstedt har ett tufft tredje kvartal att presentera. (Foto: Hanna Brunlöf/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Lastbilsjätten AB Volvo redovisade ett försvagat resultat för tredje kvartalet med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under förväntningarna. Vd Martin Lundstedt pekar på svagare efterfrågan i bolagets nyckelregioner och ökad osäkerhet i Nordamerika.

AB Volvos (börskurs Volvo) omsättning sjönk till 110,7 miljarder kronor från 117,0 miljarder kronor i jämförelsekvartalet. Samtidigt backade det justerade rörelseresultatet till 11,7 miljarder från 14,1 miljarder kronor. Den justerade rörelsemarginalen försämrades från 12 till 10,6 procent.

Särskilt inom lastbilsaffären syntes en tydlig försvagning. Nettoomsättningen sjönk med 2 procent justerat för valuta till 74,2 miljarder kronor. Dessutom pressades den justerade rörelsemarginalen ned till 9,1 procent från 11,7 procent.

Detta var klart under förväntningarna på 9,9 procent och den lägsta marginalen sedan andra kvartalet 2020. Det är det lägsta sedan pandemin, skriver Jonathan Axelsson i en kommentar på Dagens industri.

Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa

På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång. Medan den totala försäljningen av elbilar ökade

Orderingången en besvikelse

Den största besvikelsen kom dock från orderingången på lastbilar, som landade på 37,134 enheter jämfört med förväntade 44,428.

Orderingången sjönk med 14 procent i årstakt, drivet av en oväntat svag utveckling i Europa där bolaget tidigare sett stabilitet.

Volvos aktie sjunker – trots bättre marginaler än väntat. Realtid

“Orderingången har dämpats i Europa, men efter den goda takten vi hade under första halvåret ligger vår orderstock på en god nivå. I Nordamerika fortsätter kunderna att vara avvaktande på grund av den svaga fraktmarknaden”, skriver Martin Lundstedt.

Volvos prognoser för 2026 visar en något ljusare bild för Europa med en förväntad efterfrågan på 295.000 tunga lastbilar. Det är jämfört med 290.000 för 2025. Nordamerika väntas däremot försvagas till 250.000 enheter, vilket är 15.000 lägre än årets prognos.

Finns ljuspunkter för Volvo

En ljuspunkt i rapporten var affärsområdet Anläggningsmaskiner, där den valutajusterade omsättningen steg med 8 procent och rörelsemarginalen stärktes. Även bussar och Volvo Penta visade underliggande förbättringar.

Därför lyfter “folkaktien” Volvo Cars på börsen. E55

Det operativa kassaflödet från industriverksamheten föll med 1,7 miljarder kronor i kvartalet. Detta kan pressa tillbaka förväntningarna på framtida utdelningar.

Analytiker från både SEB och ABG Sundal Collier spår att aktien kommer att falla med 3-5 procent i fredagshandeln. De tror att vinstestimaten för 2026 kommer att justeras ned, skriver Dagens industri.

Runt klockan 10 på fredagen hade aktien fallit med 5,7 procent.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

