Trump och Xi möts – tre avgörande frågor på agendan

Donald Trump och Xi Jinping har mycket att tala om på torsdag.(Foto: Susan Walsh/AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

USA:s president Donald Trump ska träffa Kinas ledare Xi Jinping på torsdag i Busan, Sydkorea, för det första toppmötet sedan Trump återvände till Vita huset i januari.

Mötet äger rum i samband med APEC-forummet (Asia-Pacific Economic Cooperation) och kommer efter en helg av förberedande handelsförhandlingar i Malaysia, där båda sidor uttryckt optimism om att nå en överenskommelse.

Enligt amerikanska finansministern Scott Bessent har länderna nått fram till ett ramverk för en potentiell handelsuppgörelse, rapporterar BBC.

Den 100-procentiga tullhöjning på kinesiska varor som Trump hotat med från den 1 november är nu borta från handelsbordet, säger Bessent

Tullhoten kom som svar på Kinas skärpta exportkontroller av sällsynta jordartsmetaller. Material som är avgörande för produktionen av allt från smartphones till stridsflygplan.

Sojabönshandel och TikTok

En viktig fråga är USA:s sojabönsexport till Kina, världens största importör. Försäljningen stannade av helt i år på grund av kinesiska vedergällningstullar.

Försäljningen av Tiktok är en av flera frågor som ska läggas till handlingarna under mötet mellan USA och Kinas ledare. (Foto: Kiichiro Sato/AP/TT)

Bessent antyder att bojkotten snart kan vara över och säger att amerikanska bönder kommer att vara “extremt nöjda” med avtalet, skriver Newsweek.

BBC rapporterar att en uppgörelse om videoappen TikTok också ska vara på plats, där bara Trump och Xis signaturer återstår.

Enligt det nuvarande ramverket skulle ett amerikanskt konsortium lett av Oracle ta 80 procent av TikToks amerikanska verksamhet. Samtidigt skulle moderbolaget ByteDance behåller 20 procent.

Taiwan – en röd linje

Innan avresan till Asien sa Trump att Taiwan skulle vara ett centralt ämne i mötet med Xi Jinping. Kina hävdar suveränitet över den självstyrande ön och Xi har kallat Taiwan för en “röd linje”.

Trump har mött kritik från Taiwan-vänliga lagstiftare för kommentarer som antyder att ön borde betala “skyddspengar” och för att ha blockerat 400 miljoner dollar i militärt stöd i somras, enligt Newsweek.

Amerikanske försvarsministern Marco Rubio försökte dock dämpa dessa farhågor. Han har till reportrar sagt att: “jag tror inte ni kommer se något handelsavtal där… vi får förmånlig behandling i handel i utbyte mot att överge Taiwan”, skriver The Guardian.

Mötet på torsdag kan bli avgörande för att minska spänningarna mellan världens två största ekonomier, och marknaderna följer utvecklingen noga.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

