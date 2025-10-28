Trump och Xi möts – tre avgörande frågor på agendan

Mötet äger rum i samband med APEC-forummet (Asia-Pacific Economic Cooperation) och kommer efter en helg av förberedande handelsförhandlingar i Malaysia, där båda sidor uttryckt optimism om att nå en överenskommelse.

Enligt amerikanska finansministern Scott Bessent har länderna nått fram till ett ramverk för en potentiell handelsuppgörelse, rapporterar BBC.

Den 100-procentiga tullhöjning på kinesiska varor som Trump hotat med från den 1 november är nu borta från handelsbordet, säger Bessent

Tullhoten kom som svar på Kinas skärpta exportkontroller av sällsynta jordartsmetaller. Material som är avgörande för produktionen av allt från smartphones till stridsflygplan.

Sojabönshandel och TikTok

En viktig fråga är USA:s sojabönsexport till Kina, världens största importör. Försäljningen stannade av helt i år på grund av kinesiska vedergällningstullar.

Försäljningen av Tiktok är en av flera frågor som ska läggas till handlingarna under mötet mellan USA och Kinas ledare. (Foto: Kiichiro Sato/AP/TT)

Bessent antyder att bojkotten snart kan vara över och säger att amerikanska bönder kommer att vara “extremt nöjda” med avtalet, skriver Newsweek.

ANNONS

BBC rapporterar att en uppgörelse om videoappen TikTok också ska vara på plats, där bara Trump och Xis signaturer återstår.

Missa inte:

Varnar Kina efter flygkonfrontation. Dagens PS

Enligt det nuvarande ramverket skulle ett amerikanskt konsortium lett av Oracle ta 80 procent av TikToks amerikanska verksamhet. Samtidigt skulle moderbolaget ByteDance behåller 20 procent.