ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar

Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent.

Tillväxten överraskar

Enligt CNBC har lättnadscykeln sänkt räntorna från fjolårets rekordnivå på 4 procent till dagens 2 procent.

I ett uttalande uppgav banken att “inflationen ligger kvar nära det medelfristiga målet på 2 procent och att ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna är i stort sett oförändrad”.

Nya siffror visar samtidigt att eurozonens BNP ökade med 0,2 procent under tredje kvartalet, vilket var mer än väntat.

ECB konstaterade att “ekonomin har fortsatt att växa trots den utmanande globala miljön” och pekade på en stark arbetsmarknad och stabil privat sektor som viktiga faktorer.