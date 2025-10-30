Dagens PS
ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar

ECB-chefen Christine Lagarde under presskonferensen i Florens den 30 oktober 2025, där centralbanken meddelade att räntan lämnas oförändrad.
ECB-chefen Christine Lagarde under presskonferensen i Florens den 30 oktober 2025, där centralbanken meddelade att räntan lämnas oförändrad. (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Europeiska centralbanken lämnar räntan oförändrad på 2 procent – och signalerar försiktighet trots tecken på starkare tillväxt, enligt CNBC.

Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent.

Tillväxten överraskar

Enligt CNBC har lättnadscykeln sänkt räntorna från fjolårets rekordnivå på 4 procent till dagens 2 procent.

I ett uttalande uppgav banken att “inflationen ligger kvar nära det medelfristiga målet på 2 procent och att ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna är i stort sett oförändrad”.

Nya siffror visar samtidigt att eurozonens BNP ökade med 0,2 procent under tredje kvartalet, vilket var mer än väntat.

ECB konstaterade att “ekonomin har fortsatt att växa trots den utmanande globala miljön” och pekade på en stark arbetsmarknad och stabil privat sektor som viktiga faktorer.

Lagarde: “Vi är i en bra position”

ECB-chefen Christine Lagarde beskrev den penningpolitiska positionen som stabil men inte fast.

“Ur ett penningpolitiskt perspektiv befinner vi oss i en bra position. Är det en fast, bra position? Nej. Men vi kommer att göra vad som krävs för att se till att vi stannar kvar i en bra position”, sa Lagarde.

Hon förklarade att tjänstesektorn växer, medan tillverkningsindustrin “hållits tillbaka av högre tullar, fortsatt ökad osäkerhet och en starkare euro”.

Efter beskedet försvagades euron något mot dollarn. ECB-rådsledamoten Martin Kocher beskrev läget som stabilt.

“Just nu tycker jag att vi är på en bra plats. Så det finns ingen anledning att ändra någonting”, sa han till CNBC.

Enligt CNBC ser ECB lättnadscykeln som nära sitt slut, men varnar samtidigt för risker kopplade till handelstvister och geopolitiska spänningar.

Christine LagardeECBEkonomiEuroRäntan
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

