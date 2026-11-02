Sandvik slopar mål för kvinnliga chefer – efter Trumps offensiv

Förändringen bekräftas av presschefen Johannes Hellström. Han uppger att bolaget numera mäter inkludering ur ett bredare perspektiv.

”I stället för att på koncernnivå fokusera på en enskild dimension, som andelen kvinnliga chefer, mäter vi nu inkludering bredare”, säger han till Affärsvärlden.

Politisk press mot mångfaldsprogram i USA

Beslutet kommer efter att Donald Trump inlett en offensiv mot så kallade DEI-program, som syftar till att främja mångfald, jämlikhet och inkludering i företag och organisationer.

I januari 2025 undertecknade presidenten en presidentorder som bland annat avvecklade tidigare krav på positiv särbehandling hos federala myndigheter och entreprenörer.

I mars 2026 skärpte administrationen dessutom kraven på federala leverantörer genom att förbjuda rasdiskriminerande DEI-aktiviteter i offentliga kontrakt.

USA är Sandviks största enskilda marknad och står för omkring 15 procent av omsättningen. Bolaget har också verksamhet i delstaterna Texas och Missouri där motståndet mot bolagens mångfaldsarbete har fått politiskt stöd.

Sandvik förnekar dock att den amerikanska utvecklingen påverkat beslutet.

”Nej, det har inte spelat in”, svarar Johannes Hellström när Affärsvärlden ställer frågan på nytt.