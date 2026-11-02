Sandvik har slopat målet om att minst en tredjedel av cheferna ska vara kvinnor till 2030. Beslutet kommer efter Donald Trumps offensiv mot mångfaldsprogram i USA. Flera andra svenska börsjättar har också ändrat sina jämställdhetsmål.
Sandvik slopar mål för kvinnliga chefer – efter Trumps offensiv
Verkstadsbolaget Sandvik har under åtminstone ett decennium haft som mål att minst 33 procent av cheferna ska vara kvinnor till 2030.
Men i den senaste årsredovisningen är målsättningen borta.
Förändringen bekräftas av presschefen Johannes Hellström. Han uppger att bolaget numera mäter inkludering ur ett bredare perspektiv.
”I stället för att på koncernnivå fokusera på en enskild dimension, som andelen kvinnliga chefer, mäter vi nu inkludering bredare”, säger han till Affärsvärlden.
Politisk press mot mångfaldsprogram i USA
Beslutet kommer efter att Donald Trump inlett en offensiv mot så kallade DEI-program, som syftar till att främja mångfald, jämlikhet och inkludering i företag och organisationer.
I januari 2025 undertecknade presidenten en presidentorder som bland annat avvecklade tidigare krav på positiv särbehandling hos federala myndigheter och entreprenörer.
I mars 2026 skärpte administrationen dessutom kraven på federala leverantörer genom att förbjuda rasdiskriminerande DEI-aktiviteter i offentliga kontrakt.
USA är Sandviks största enskilda marknad och står för omkring 15 procent av omsättningen. Bolaget har också verksamhet i delstaterna Texas och Missouri där motståndet mot bolagens mångfaldsarbete har fått politiskt stöd.
Sandvik förnekar dock att den amerikanska utvecklingen påverkat beslutet.
”Nej, det har inte spelat in”, svarar Johannes Hellström när Affärsvärlden ställer frågan på nytt.
Flera börsjättar följer efter
Sandvik är långt ifrån ensamt. Verkstadsjätten Atlas Copco, kullagertillverkaren SKF och gruvutrustningsbolaget Epiroc har valt att exkludera sina amerikanska verksamheter från de globala jämställdhetsmålen.
Atlas Copco motiverar förändringen med att de ursprungliga målen kan stå i konflikt med lokala regler i USA.
”Vi har full förståelse för att vi har medarbetare och andra som blir besvikna och ser det som att vi backar i en viktig fråga”, uppger presschefen Christina Malmberg Hägerstrand till Affärsvärlden.
Även telekomtillverkaren Ericsson, kommunikationsplattformen Sinch, kontanthanteringsbolaget Loomis, fordonssäkerhetsbolaget Autoliv, låsbolaget Assa Abloy, ståltillverkaren SSAB och materialteknikbolaget Alleima har slopat mål för andelen kvinnor i ledande positioner.
Enligt en genomgång av tidningen Chef har Sandvik dessutom minskat antalet hänvisningar till mångfald och inkludering i sina årsredovisningar. Enligt tidningen förekom begreppen 21 gånger 2022, men endast en gång 2025.
Alla går dock inte i samma riktning. Försvarsbolaget Saab har höjt sina mål. Till 2030 ska 30 procent av medarbetarna och 35 procent av cheferna vara kvinnor. Andelen kvinnliga anställda har dessutom blivit ett prestationsmål i ledningens bonusprogram.
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