Blixtsnabbt skifte: Musk tappade titeln som världens rikaste 

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

“Häpnadsväckande” efterfrågan

Oracles vd Safra Catz meddelade i samband med rapporten att bolaget tecknat fyra mångmiljardavtal under kvartalet och att fler är på väg. Analytikern Ben Reitzes på Melius Research kallade Oracles orderstock på 455 miljarder dollar för “häpnadsväckande” i en kommentar till investerare.

ANNONS

Oracles roll som leverantör av infrastruktur till AI-företag har gjort bolaget till en av vinnarna i teknikboomen. I juli tillkännagav Oracle ett avtal om att leverera 4,5 gigawatt elektricitet till OpenAI för att driva bolagets AI-programvara.

Från 13:e till 10:e plats

Aktierallyt innebar att Oracle klättrade från 13:e till 10:e plats bland de mest värdefulla bolagen i S&P 500-index, konstaterar CNN.

Värdet på bolaget ökade med cirka 244 miljarder dollar på en dag och passerade därmed giganter som Eli Lilly, Walmart och JPMorgan Chase.

Enligt Bloomberg var Ellisons uppgång den största endagsökningen av en förmögenhet som någonsin registrerats i indexet.

Musk behåller greppet

Trots att Musk tillfälligt tappade tronen har han fortsatt ett fast grepp om förstaplatsen. Han har varit världens rikaste person sedan 2021, med några korta undantag då Bernard Arnault och Jeff Bezos gått om.

Musk har dessutom ett nytt lönepaket kopplat till Tesla som kan bli värt uppemot 1 000 miljarder dollar om bolaget når vissa mål.

Ellisons långa resa

ANNONS

Larry Ellison, 81, var med och grundade Oracle redan 1977 efter att ha hoppat av college. Han äger i dag 98 procent av den hawaiianska ön Lana’i och har gjort sig känd som tennisälskare genom att återuppliva Indian Wells-turneringen i Kalifornien.

Ellison har också haft nära band till Donald Trump, bland annat genom möten på Vita huset kring teknikfrågor. Han har vid flera tillfällen pekats ut som en möjlig köpare av Tiktok, även om planerna hittills inte blivit verklighet.

I fjol ökade Ellissons nettoförmögenhet med hela 75 miljarder dollar, runt 830 miljarder kronor.

Främsta orsaken till kursrallyt är att hans livsverk inriktat sig i hög grad mot marknaden för AI, artificiell intelligens – en marknad som kan komma att kylas ner betydligt snabbare än många tror.