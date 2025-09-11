Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Blixtsnabbt skifte: Musk tappade titeln som världens rikaste 

Musk
Elon Musk petades ner från förstaplatsen (Foto: Chris Szagola/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Elon Musk fick sig en mindre kalldusch på onsdagen när han – förvisso tillfälligt – förlorade sin plats som världens rikaste person. 

Orsaken var en rekordstark kvartalsrapport från mjukvarujätten Oracle, som skickade upp grundaren Larry Ellisons förmögenhet med svindlande 89 miljarder dollar på bara ett dygn. Det rapporterar Realtid

Oracles aktie steg som mest 43 procent innan den stängde på en uppgång på cirka 36 procent – företagets största dagslyft sedan 1992. 

Den enorma boomen berodde på att bolaget rapporterade kraftigt ökad efterfrågan på sina datacenter från AI-kunder.

Ellison gick om Musk 

Ellison, som är Oracles största enskilda aktieägare, såg sin förmögenhet rusa till 383,2 miljarder dollar. Därmed klev han förbi Musk som för en stund fick lämna ifrån sig titeln som världens rikaste.

Men när marknaden stängde samma dag hade Musks nettoförmögenhet stigit till 384,2 miljarder dollar – en miljard mer än Ellison.

Larry Ellison
Larry Ellisons förmögenhet steg med svindlande 89 miljarder dollar på bara ett dygn (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
“Häpnadsväckande” efterfrågan

Oracles vd Safra Catz meddelade i samband med rapporten att bolaget tecknat fyra mångmiljardavtal under kvartalet och att fler är på väg. Analytikern Ben Reitzes på Melius Research kallade Oracles orderstock på 455 miljarder dollar för “häpnadsväckande” i en kommentar till investerare.

Oracles roll som leverantör av infrastruktur till AI-företag har gjort bolaget till en av vinnarna i teknikboomen. I juli tillkännagav Oracle ett avtal om att leverera 4,5 gigawatt elektricitet till OpenAI för att driva bolagets AI-programvara.

Från 13:e till 10:e plats

Aktierallyt innebar att Oracle klättrade från 13:e till 10:e plats bland de mest värdefulla bolagen i S&P 500-index, konstaterar CNN

Värdet på bolaget ökade med cirka 244 miljarder dollar på en dag och passerade därmed giganter som Eli Lilly, Walmart och JPMorgan Chase.

Enligt Bloomberg var Ellisons uppgång den största endagsökningen av en förmögenhet som någonsin registrerats i indexet.

Musk behåller greppet

Trots att Musk tillfälligt tappade tronen har han fortsatt ett fast grepp om förstaplatsen. Han har varit världens rikaste person sedan 2021, med några korta undantag då Bernard Arnault och Jeff Bezos gått om.

Musk har dessutom ett nytt lönepaket kopplat till Tesla som kan bli värt uppemot 1 000 miljarder dollar om bolaget når vissa mål.

Ellisons långa resa

Larry Ellison, 81, var med och grundade Oracle redan 1977 efter att ha hoppat av college. Han äger i dag 98 procent av den hawaiianska ön Lana’i och har gjort sig känd som tennisälskare genom att återuppliva Indian Wells-turneringen i Kalifornien.

Ellison har också haft nära band till Donald Trump, bland annat genom möten på Vita huset kring teknikfrågor. Han har vid flera tillfällen pekats ut som en möjlig köpare av Tiktok, även om planerna hittills inte blivit verklighet.

I fjol ökade Ellissons nettoförmögenhet med hela 75 miljarder dollar, runt 830 miljarder kronor. 

Främsta orsaken till kursrallyt är att hans livsverk inriktat sig i hög grad mot marknaden för AI, artificiell intelligens – en marknad som kan komma att kylas ner betydligt snabbare än många tror. 

