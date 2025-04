Kyckling-vd:n om starka trenden som lyft Qviberg-aktien

AI är inte längre en framtidsvision; tekniken påverkar redan idag företag och yrkesroller i grunden. För att hjälpa yrkesverksamma att effektivt integrera AI i sitt arbete arrangeras den 25 april "AI Unlocked" på biografen Rigoletto i Stockholm. Bakom initiativet står Oskar Sardi, serieentreprenör inom digitala medier, och Per Clingweld, AI-expert och rådgivare för ledningsgrupper. De …

2. Scandi Standard är verksamma i hela Norden och Irland, skiljer sig sättet vi äter kyckling på mellan länderna och hur anpassar ni er efter det?

I grunden äter vi faktiskt kyckling på ungefär samma sätt i alla de länder där vi är verksamma.

Sen kanske vi har kommit lite “olika långt”. Irland är lite som Sverige för tio år sedan, lite mer helgrillad fågel, lite mer bröst och mindre lår men marknaden rös sig i samma riktning som den svenska.

Gemensamt för alla våra hemmamarknader är en stark lokal preferens där man värdesätter lokalproducerat.

Men det finns också skillnader. Finland har exempelvis nästan uteslutande bara kylda produkter medan Sverige har både ett kylt och fryst segment. Det har nog med historiska konsumtionsmönster att göra.

Chicken-nuggets trenden är stark i alla länder men Sverige sticker ut med störst tillväxt inom kycklingkebab.

3. Ni delar upp er verksamhet i ready-to-cook och ready-to-eat, hur utvecklas de olika segmenten och var ser ni mest tillväxt framöver?

Enkelt uttryckt så är “ready- to-cook” är typiskt färskt eller fryst kött man ser i dagligvaruhandeln eller som säjs till restauranger.

“Ready-to-eat” ska du i princip ta att kunna äta direkt. även om du helst kanske vill värma upp en nugget, en kebab eller en färdig burgare först. Även färdigstekt delad kyckling som du kan lägga på en sallad eller enkelt steka på tillhör den här produktkategorin.

“Ready-to-eat” är verkligen en tillväxtkategori som växer från år till år. Vi lägger mycket energi på produktutveckling, dels är det sånt vi tillverkar själva som exempelvis går till de stora snabbmatsleverantörerna, dels det som går ut till konsumenterna i matbutiken. I tuffare tider kanske folk går ut mindre och äter, men då gynnas vi istället av att fler lagar mat hemma och vice versa.

Förvärvet av fabriken i Holland var just för att kunna växa ännu mer inom “ready-to-eat”, vi fick 90 procent mer produktionskapacitet. Vi har redan sprungit i taket på vår kebab-produktion så det blir bra att få igång den ännu mer nu till sommaren. Kycklingkebaben växer med 150-160 procent per år just nu.

4. I höstas köpte ni även en fabrik i Litauen, berätta?

Anledningen till att vi gick in i Litauen var att vi kom över en fantastiskt fin fabrik i en bra affär. Det skapar en möjlighet för oss att producera till ett bättre pris och få en större kontroll över värdekedjan.

I Litauen har vi även egen uppfödning som tillsammans med fabriken gör att vi producera till ett lägre pris men till samma höga kvalitet som inom övriga Scandi Standard. Vi har ingen retail-position i Litauen, det kanske vi utvecklar över tid, utan syftet att snarare att kunna erbjuda ett lågpris-segment men till samma kvalitet som sagt.

I Sverige har vi i dag ett lågprisvarumärke som heter Ivars och vi gör en del private labels tillverkning som kompletterar Kronfågel. Kronfågel är vår största del och det är också där vi satsar mest och även ser störst möjligheter att driva tillväxt framåt. Basen för Scandi Standard är att driva det lokala.

Vi har turen att ha flera engagerade ägare i Scandi Standard men tar vi Öresund (börskurs Öresund) och familjen Qviberg specifikt så har vi representation från de i styrelsen som kommer in med mycket kompetens.

Men jag skulle också vilja säga att de bidrar till vår kultur genom att visa de förtroende de gör får vår verksamhet. Hela styrelsen och med ordföranden Johan Bygge visar stort förtroende för den väg vi har valt och de finansiella mål vi har satt.

Det är en bra grund att bygga företaget vidare från och ett förtroende vi är stolta över att få men som såklart också måste förtjänas varje dag.

