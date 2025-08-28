Axfood bygger ett nytt logistikcenter i Kungsbacka. Det handlar om en investering på tre miljarder som ska vara klar år 2030.
Axfood gör ny miljardinvestering
Mest läst i kategorin
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent
”Aktien är rejält nedpressad. Den ligger i dag på den lägsta nivån på över 10 år. En riktig krisvärdering alltså”, lyder en färsk analys. Författare är Privata Affärers analytiker Jan Lindroth som ser möjlighet till 70 procents uppsida för den investerare som vågar sig på en chansning i aktien. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare …
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt
Rysslands ekonomi har vuxit två år i rad, stärkt av kraftiga statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten. Nu verkar det vara slut på det. Redan vid krigets början pratades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har …
Axfood (börskurs Axfood) planerar ett nytt, högautomatiserat logistikcenter som ska stå klart i Kungsbacka 2030.
Centret ska säkra ökad kapacitet och effektivitet för koncernens framtida tillväxt i södra Sverige, skriver Axfood.
Nu har man skrivit en avsiktsförklaring med Witron om att använda bolagets automationsteknologi och med Kungsbacka kommun om att förlägga logistikcentret till området Frillesås.
Willys: “Sluta stoppa lågpris”. Dagens PS
Samarbetar redan
Tyska Witron är marknadsledare inom dynamisk lager- och plockhantering och är nu utvald av Axfood som leverantör till det nya lagret.
Axfood och Witron har sedan flera år ett samarbete, där Witron levererat lösningar till Axfoods logistikcenter i Bålsta.
Förutom avsiktsförklaringen med Witron har Axfood alltså tecknat en med Kungsbacka kommun om placeringen av logistikcentret.
Axfood ska hyra logistikfastigheten och diskuterar just nu med potentiella fastighetsägare. Kommunen har inlett detaljplaneprocessen för området.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
”Bygger för framtiden”
”Vi bygger för framtiden. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli än mer konkurrenskraftiga och skapa samordningsvinster i koncernen”, säger Axfoods vd och koncernchef Simone Margulies.
”Vi investerar för att på ett flexibelt och effektivt sätt möta framtidens behov av leverans av varor till såväl koncernens egna som våra kunders butiker”, tillägger hon.
Logistikcentret planeras bli 90 000 kvadratmeter stort och hantera varor i samtliga temperaturzoner till Axfoods dagligvarubutiker i framför allt södra Sverige. Planen är att centret ska vara i drift under 2030.
”Känns bra ta nästa steg”
”Det känns bra att vi nu tar nästa steg i utvecklingen av vår logistikstruktur även i södra Sverige. Genom etableringen i Frillesås, Kungsbacka, blir vi mer effektiva när det gäller hur framtiden inom dagligvaruhandeln utvecklas”, säger Dagabs vd Hans Bax som påpekar de lärdomar man dragit av centret i Bålsta.
”Genom vår etablering av logistikcentret i Bålsta har vi stor erfarenhet av den här typen av anläggningar och det känns tryggt att göra satsningen tillsammans med vår automationspartner Witron”, konstaterar Bax.
Investerar 3 miljarder
Prislappen?
Investeringsbehovet för automationslösningen bedöms av Axfood uppgå till 260-280 miljoner euro under tidsperioden 2025-2030 och troligen ”ligga i den högre delen av detta spann”.
Det skulle med dagens eurokurs motsvara cirka 3,1 miljarder svenska kronor.
Axfoods beslut upprör facket – delar ut 1,9 miljarder. Dagens PS
Vinnarna i kaoset – aktierna som trotsar börsraset. Realtid
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Staden vill införa mobilgräns på fritiden – invånarna rasar
Smartphonen är alltid nära. Men nu vill en japansk stad sätta stopp för vanan och förslaget har redan satt fart på debatten. En tvåtimmarsgräns för smartphones väcker heta känslor i Japan. Förslaget gäller alla invånare i en japansk stad och kan snart bli verklighet. Missa inte: Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. …
70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen
Unga svenskar drömmer om pension vid 63, men räknar med att få jobba nästan ett decennium längre. Samtidigt kallas en ny pensionsreform för ”historisk” – men effekten väntas bli marginell. Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – …
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna
Ryssland blir alltmer beroende av sin krigsekonomi. En snabb fred i Ukraina skulle få Ryssland att gå på knäna ekonomiskt. Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin. Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem …
Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten
Kan små, ätbara pärlor bli nästa genombrott i kampen mot övervikt? Nya forskningsresultat visar att så kallade microbeads kan få kroppen att göra sig av med fett redan i tarmen.? Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 …
De får mest från Försäkringskassan
En ny analys från Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning. Resultaten är tydliga och visar bristen på jämställdhet. Försäkringskassan presenterar en ny analys kring användandet av föräldraförsäkring och sjukpenning. Analysen visar hur olika ersättningar i socialförsäkringen fördelas mellan kvinnor och män upp till 40 års ålder. Den belyser även skillnader i livsvillkor som …