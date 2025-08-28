Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Axfood gör ny miljardinvestering

Axfood satsar tre miljarder i Kungsbacka
Dagab visar hur automation i praktiken kan se ut i sitt logistikcenter. Nu skapar man en likartad lösning i nya centret i Kungsbacka. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Axfood bygger ett nytt logistikcenter i Kungsbacka. Det handlar om en investering på tre miljarder som ska vara klar år 2030.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Axfood (börskurs Axfood) planerar ett nytt, högautomatiserat logistikcenter som ska stå klart i Kungsbacka 2030.

Centret ska säkra ökad kapacitet och effektivitet för koncernens framtida tillväxt i södra Sverige, skriver Axfood.

ANNONS

Nu har man skrivit en avsiktsförklaring med Witron om att använda bolagets automationsteknologi och med Kungsbacka kommun om att förlägga logistikcentret till området Frillesås.

Willys: “Sluta stoppa lågpris”. Dagens PS

Samarbetar redan

Tyska Witron är marknadsledare inom dynamisk lager- och plockhantering och är nu utvald av Axfood som leverantör till det nya lagret.

Axfood och Witron har sedan flera år ett samarbete, där Witron levererat lösningar till Axfoods logistikcenter i Bålsta.

Förutom avsiktsförklaringen med Witron har Axfood alltså tecknat en med Kungsbacka kommun om placeringen av logistikcentret.

Axfood ska hyra logistikfastigheten och diskuterar just nu med potentiella fastighetsägare. Kommunen har inlett detaljplaneprocessen för området.

ANNONS

Starkare resultat än väntat för matvarujätten. Dagens PS

Glad i dag, Axfoods koncernchef Simone Margulies, som presenterar en storsatsning i Kungsbacka för att bygga framtidens logistik. (Foto: Pressbild Fond & Fond)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Bygger för framtiden”

”Vi bygger för framtiden. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli än mer konkurrenskraftiga och skapa samordningsvinster i koncernen”, säger Axfoods vd och koncernchef Simone Margulies.

”Vi investerar för att på ett flexibelt och effektivt sätt möta framtidens behov av leverans av varor till såväl koncernens egna som våra kunders butiker”, tillägger hon.

Logistikcentret planeras bli 90 000 kvadratmeter stort och hantera varor i samtliga temperaturzoner till Axfoods dagligvarubutiker i framför allt södra Sverige. Planen är att centret ska vara i drift under 2030.

”Känns bra ta nästa steg”

”Det känns bra att vi nu tar nästa steg i utvecklingen av vår logistikstruktur även i södra Sverige. Genom etableringen i Frillesås, Kungsbacka, blir vi mer effektiva när det gäller hur framtiden inom dagligvaruhandeln utvecklas”, säger Dagabs vd Hans Bax som påpekar de lärdomar man dragit av centret i Bålsta.

”Genom vår etablering av logistikcentret i Bålsta har vi stor erfarenhet av den här typen av anläggningar och det känns tryggt att göra satsningen tillsammans med vår automationspartner Witron”, konstaterar Bax.

ANNONS

Investerar 3 miljarder

Prislappen?

Investeringsbehovet för automationslösningen bedöms av Axfood uppgå till 260-280 miljoner euro under tidsperioden 2025-2030 och troligen ”ligga i den högre delen av detta spann”.

Det skulle med dagens eurokurs motsvara cirka 3,1 miljarder svenska kronor.

Axfoods beslut upprör facket – delar ut 1,9 miljarder. Dagens PS

Vinnarna i kaoset – aktierna som trotsar börsraset. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AxfoodinvesteringarSverigeVästkusten
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS