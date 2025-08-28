Axfood gör ny miljardinvestering

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Axfood (börskurs Axfood) planerar ett nytt, högautomatiserat logistikcenter som ska stå klart i Kungsbacka 2030.

Centret ska säkra ökad kapacitet och effektivitet för koncernens framtida tillväxt i södra Sverige, skriver Axfood.

Nu har man skrivit en avsiktsförklaring med Witron om att använda bolagets automationsteknologi och med Kungsbacka kommun om att förlägga logistikcentret till området Frillesås.

Samarbetar redan

Tyska Witron är marknadsledare inom dynamisk lager- och plockhantering och är nu utvald av Axfood som leverantör till det nya lagret.

Axfood och Witron har sedan flera år ett samarbete, där Witron levererat lösningar till Axfoods logistikcenter i Bålsta.

Förutom avsiktsförklaringen med Witron har Axfood alltså tecknat en med Kungsbacka kommun om placeringen av logistikcentret.

Axfood ska hyra logistikfastigheten och diskuterar just nu med potentiella fastighetsägare. Kommunen har inlett detaljplaneprocessen för området.

