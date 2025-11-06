Bitcoin har tappat 6,2 procent under den här veckan som ser ut att bli den värsta sedan början av mars, berättar Bloomberg.
Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta
Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat .
För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda lampor, enligt Bloomberg som uppger att strateger ”pekar på en rad indikatorer som visar varningstecken” för kryptovalutan och marknaden på bred front.
Det är en radikal omsvängning från hur det såg ut i början av oktober. Då noterade bitcoin rekordnivåer, men det visade sig snabbt vara en bräcklig uppgång.
Proppen gick snabbt ur bitcoin
Bara några senare försvann hävstångspositioner på 19 miljarder dollar, drygt 181 miljarder kronor, ur bitcoin och sedan dess har marknaden svajat.
Michael Novogratzs Galaxy Digital har i all hast justerat ner riktkursen för kryptovalutan från 185 000 dollar till 120 000 dollar, detta med hänvisning till den ”betydande utplåningen av hävstångseffekten”, heter det.
Det händer bara en månad efter det att kryptovalutan, som är världens största, toppade på 126 251 dollar.
Nu talas det om en brant reträtt för bitcoin vars glidande medelvärde på nära 102 000 dollar på ett år legat fast länge, det finns nu tecken på att det är på väg att ”spricka”, enligt experter.
Läs också: Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad Realtid
USA:s nedstängning slår mot krypto
Bitcoin har heller inte attraherat investerare under veckans AI-oro, som fått aktier i stora teknikbolag att falla tungt. I stället har investerare passat på att tanka aktier i dippen.
Där till uppges den amerikanska nedstängningen av statsapparaten ha påverkat kryptovalutamarknaden negativt.
Under de senaste sex handelsdagarna har investerare dessutom plockat ut mer än 2 miljarder dollar, en bra bit över 19 miljarder kronor, i amerikanska spotbörshandlade bitcoin-fonder, så kallade ETF:er.
”Den stadiga nedgången speglar tvekan bland amerikanska institutionella investerare, som prioriterar kapitalskydd mitt i finansieringsstress och ihållande politisk osäkerhet”, säger Timothy Misir, chef för forskning på analysföretaget BRN, till nyhetsbyrån Bloomberg.
Missa inte: Flykt från tunga spelare skakar bitcoin DagensPS
Läs vidare: Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
