Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta

Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat .

För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda lampor, enligt Bloomberg som uppger att strateger ”pekar på en rad indikatorer som visar varningstecken” för kryptovalutan och marknaden på bred front.

Det är en radikal omsvängning från hur det såg ut i början av oktober. Då noterade bitcoin rekordnivåer, men det visade sig snabbt vara en bräcklig uppgång.

Proppen gick snabbt ur bitcoin

Bara några senare försvann hävstångspositioner på 19 miljarder dollar, drygt 181 miljarder kronor, ur bitcoin och sedan dess har marknaden svajat.

Michael Novogratzs Galaxy Digital har i all hast justerat ner riktkursen för kryptovalutan från 185 000 dollar till 120 000 dollar, detta med hänvisning till den ”betydande utplåningen av hävstångseffekten”, heter det.

Det händer bara en månad efter det att kryptovalutan, som är världens största, toppade på 126 251 dollar.

Nu talas det om en brant reträtt för bitcoin vars glidande medelvärde på nära 102 000 dollar på ett år legat fast länge, det finns nu tecken på att det är på väg att ”spricka”, enligt experter.

