Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta

bitcoin
Bitcoin är på väg mot sin värsta handelsvecka sedan början av mars. Motsvarande 2 900 miljarder kronor har hittills utplånats. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Bitcoin har tappat 6,2 procent under den här veckan som ser ut att bli den värsta sedan början av mars, berättar Bloomberg. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat .

För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda lampor, enligt Bloomberg som uppger att strateger ”pekar på en rad indikatorer som visar varningstecken” för kryptovalutan och marknaden på bred front.

Det är en radikal omsvängning från hur det såg ut i början av oktober. Då noterade bitcoin rekordnivåer, men det visade sig snabbt vara en bräcklig uppgång.

Proppen gick snabbt ur bitcoin

Bara några senare försvann hävstångspositioner på 19 miljarder dollar, drygt 181 miljarder kronor, ur bitcoin och sedan dess har marknaden svajat.

Michael Novogratzs Galaxy Digital har i all hast justerat ner riktkursen för kryptovalutan från 185 000 dollar till 120 000 dollar, detta med hänvisning till den ”betydande utplåningen av hävstångseffekten”, heter det.

Det händer bara en månad efter det att kryptovalutan, som är världens största, toppade på 126 251 dollar.

Nu talas det om en brant reträtt för bitcoin vars glidande medelvärde på nära 102 000 dollar på ett år legat fast länge, det finns nu tecken på att det är på väg att ”spricka”, enligt experter.

Läs också: Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad Realtid

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

USA:s nedstängning slår mot krypto

Bitcoin har heller inte attraherat investerare under veckans AI-oro, som fått aktier i stora teknikbolag att falla tungt. I stället har investerare passat på att tanka aktier i dippen.

Där till uppges den amerikanska nedstängningen av statsapparaten ha påverkat kryptovalutamarknaden negativt.

Under de senaste sex handelsdagarna har investerare dessutom plockat ut mer än 2 miljarder dollar, en bra bit över 19 miljarder kronor, i amerikanska spotbörshandlade bitcoin-fonder, så kallade ETF:er.

”Den stadiga nedgången speglar tvekan bland amerikanska institutionella investerare, som prioriterar kapitalskydd mitt i finansieringsstress och ihållande politisk osäkerhet”, säger Timothy Misir, chef för forskning på analysföretaget BRN, till nyhetsbyrån Bloomberg. 

Missa inte: Flykt från tunga spelare skakar bitcoin DagensPS

Läs vidare: Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinBörsenETFMarknaderRasUSAVärdeVarning
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS