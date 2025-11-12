Dagens PS
Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering

Värdet på bitcoin kan stiga till rekordnivåer under nästa år, tror investerare. (Foto: Kin Cheung/AP/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Efter att ha tappat en hel del i värde verkar värdet på bitcoin vara på väg uppåt igen. Varför det sker är experterna oense om.

Bitcoin är på väg uppåt när det gäller valutans värde, berättar Investoppedia. Och för den som trodde att investerarna övergivit kryptovalutan tycks de ha gissat fel, uppger sajten.

Läs mer: Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta (Dagens PS)

Enligt analytiker på Wall Street kommer valutan snart att stiga till forna höjder på 125 000 dollar. Prognosen för utgången av 2025 hamnar på allt emellan 120 000 dollar till 200 000 dollar. Enligt sajten reflekterar det stora gapet på värderingen marknadens osäkerhet.

Delade åsikter om värdet

Det tycks inte finnas en enda orsak till varför investerarna tror på en uppgång för Bitcoin. En del investerare tror att öppningen av statliga institutioner i USA igen gör att investerare hittar tillbaka till valutan. Andra talar om att bitcoin kan bli ett skydd mot osäkra tider.

Förra veckan var priserna på bitcoin uppe och nosade 100 000 dollar för första gången på månader. Och bara för någon dag sedan var den på 106 00 dollar. Prognosmakarna tror att bitcoin kommer att stiga snabbare än andra alternativa valutor.

Läs mer: Flykt från tunga spelare skakar bitcoin (Dagens PS)

Ibland verkar också börsmäklarna tävla om att komma med överraskande uttalanden. Fundstrats Tom Lee beskrivs som person som alltid är positiv till ekonomin och aktiemarknaden. Varje nyhet eller händelse tolkas positivt.

Optimism och realism

”Jag tror att bitcoin kan stiga så mycket som till 150 000 till 200 000 dollar. I början av året trodde vi på 175 000 dollar i värde för bitcoin”, sa han i yttrande till CNBC förra veckan, enligt Investopedia.

Krypto-fokuserade Galaxy har inte lika positiv syn på valutan i dagsläget. Bolaget undersökningschef skrev nyligen att ”Om bitcoin kan hålla sig på 100 000 dollars-nivån, tror vi att värdesvängningarna kommer att bli mindre dramatiska”.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

