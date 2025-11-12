Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering

Bitcoin är på väg uppåt när det gäller valutans värde, berättar Investoppedia. Och för den som trodde att investerarna övergivit kryptovalutan tycks de ha gissat fel, uppger sajten.

Enligt analytiker på Wall Street kommer valutan snart att stiga till forna höjder på 125 000 dollar. Prognosen för utgången av 2025 hamnar på allt emellan 120 000 dollar till 200 000 dollar. Enligt sajten reflekterar det stora gapet på värderingen marknadens osäkerhet.

Delade åsikter om värdet

Det tycks inte finnas en enda orsak till varför investerarna tror på en uppgång för Bitcoin. En del investerare tror att öppningen av statliga institutioner i USA igen gör att investerare hittar tillbaka till valutan. Andra talar om att bitcoin kan bli ett skydd mot osäkra tider.

Förra veckan var priserna på bitcoin uppe och nosade 100 000 dollar för första gången på månader. Och bara för någon dag sedan var den på 106 00 dollar. Prognosmakarna tror att bitcoin kommer att stiga snabbare än andra alternativa valutor.

Ibland verkar också börsmäklarna tävla om att komma med överraskande uttalanden. Fundstrats Tom Lee beskrivs som person som alltid är positiv till ekonomin och aktiemarknaden. Varje nyhet eller händelse tolkas positivt.

Optimism och realism

”Jag tror att bitcoin kan stiga så mycket som till 150 000 till 200 000 dollar. I början av året trodde vi på 175 000 dollar i värde för bitcoin”, sa han i yttrande till CNBC förra veckan, enligt Investopedia.

Krypto-fokuserade Galaxy har inte lika positiv syn på valutan i dagsläget. Bolaget undersökningschef skrev nyligen att ”Om bitcoin kan hålla sig på 100 000 dollars-nivån, tror vi att värdesvängningarna kommer att bli mindre dramatiska”.