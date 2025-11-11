Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Billigare banklån för gröna företag

Gröna företag får billigare lån
ECB med Christine Lagarde i spetsen ser ut att få genomslag på sin strävan att få bankerna i eurozonen att agera klimatpolitiskt. (Foto: Boris Roessler/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Banker inom eurozonen börjar erbjuda banklån på mer förmånliga villkor till gröna företag med bättre klimatprestanda, skriver ECB.

Det är i Europeiska centralbankens, ECB, blogg som man nu skriver om förändringarna i bankers attityd mot bättre villkor till gröna företag och att bankerna även kan straffa förorenande företag.

ECB har i flera år drivit på bankerna inom eurozonen att redovisa och hantera klimatrisker med hjälp av verktyg som bindande tillsynsorder, böter och omvärdering av säkerheter.

Nu säger man sig se en sådan utveckling, rapporterar Reuters.

Banklån anses betydelsefulla

Resultatet anses betydelsefullt eftersom den europeiska ekonom är så starkt beroende av banker för sin finansiering av investeringar, till skillnad från USA där kapitalmarknaderna används i högre grad för att ge finansiering.

“Banker erbjuder en ‘klimatrabatt’ i sin riskbedömning till gröna företag och de som är i omställning”, skriver man i bloggen, som analyserar svaren i ECB:s kvartalsvisa undersökning av bankernas utlåning.

 “De verkar också ta ut en ‘klimatriskpremie’ för företag med höga utsläpp.”

Tuffare med höga utsläpp

20 procent av bankerna säger i undersökningen att de förväntar sig att de kommer att lätta på kreditvillkoren för gröna företag, 13 procent att de planerar detsamma för företag i en omställningsfas.

Samtidigt säger 35 procent av de svarande bankerna att klimatrisken kommer att leda till tuffare lånevillkor för företag med höga utsläpp.

Företag som står inför en fysisk risk av de klimatförändringar vi ser kan också vänta sig dyrare finansiering, enligt bankerna. En likartad omställning sker när det gäller bolån, enligt ECB.

Torbjörn Karlgren
