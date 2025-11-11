Banker inom eurozonen börjar erbjuda banklån på mer förmånliga villkor till gröna företag med bättre klimatprestanda, skriver ECB.
Billigare banklån för gröna företag
Det är i Europeiska centralbankens, ECB, blogg som man nu skriver om förändringarna i bankers attityd mot bättre villkor till gröna företag och att bankerna även kan straffa förorenande företag.
ECB har i flera år drivit på bankerna inom eurozonen att redovisa och hantera klimatrisker med hjälp av verktyg som bindande tillsynsorder, böter och omvärdering av säkerheter.
Nu säger man sig se en sådan utveckling, rapporterar Reuters.
Banklån anses betydelsefulla
Resultatet anses betydelsefullt eftersom den europeiska ekonom är så starkt beroende av banker för sin finansiering av investeringar, till skillnad från USA där kapitalmarknaderna används i högre grad för att ge finansiering.
“Banker erbjuder en ‘klimatrabatt’ i sin riskbedömning till gröna företag och de som är i omställning”, skriver man i bloggen, som analyserar svaren i ECB:s kvartalsvisa undersökning av bankernas utlåning.
“De verkar också ta ut en ‘klimatriskpremie’ för företag med höga utsläpp.”
Tuffare med höga utsläpp
20 procent av bankerna säger i undersökningen att de förväntar sig att de kommer att lätta på kreditvillkoren för gröna företag, 13 procent att de planerar detsamma för företag i en omställningsfas.
Samtidigt säger 35 procent av de svarande bankerna att klimatrisken kommer att leda till tuffare lånevillkor för företag med höga utsläpp.
Företag som står inför en fysisk risk av de klimatförändringar vi ser kan också vänta sig dyrare finansiering, enligt bankerna. En likartad omställning sker när det gäller bolån, enligt ECB.
