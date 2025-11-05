Digital Euro får tummen ner av bankerna

Europeiska centralbanken vill lansera en digital version av euron.

Men planerna har väckt stark kritik från både banker och politiker som menar att projektet riskerar att underminera privata betalningslösningar.

Bankerna gör gemensam front

Europeiska centralbanken fortsätter förberedelserna inför lanseringen av en digital euro år 2029. Ett pilotprojekt planeras till 2027, men bankerna ger tummen ner till planerna.

14 av Europas största banker, däribland Deutsche Bank, BNP Paribas och ING, har i ett gemensamt uttalande varnat för att den digitala euron kan underminera deras egna tjänster.

“Den nuvarande utformningen täcker i stort sett samma användningsområden som privata lösningar, utan att erbjuda något tydligt mervärde för konsumenter”, skriver bankerna.

Bankerna har samtidigt lanserat en egen europeisk betalningsplattform, Wero, för att konkurrera med amerikanska aktörer som Mastercard, Visa och PayPal. Enligt Financial Times varnar bankerna för att ECB:s plan riskerar att undergräva privata alternativ.