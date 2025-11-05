Europeiska centralbankens satsning på en digital euro får ett svalt mottagande. Flera tunga aktörer ger nu tummen ner.
Digital Euro får tummen ner av bankerna
Europeiska centralbanken vill lansera en digital version av euron.
Men planerna har väckt stark kritik från både banker och politiker som menar att projektet riskerar att underminera privata betalningslösningar.
Missa inte: Då planerar ECB att ge ut sin digitala euro. Dagens PS
Bankerna gör gemensam front
Europeiska centralbanken fortsätter förberedelserna inför lanseringen av en digital euro år 2029. Ett pilotprojekt planeras till 2027, men bankerna ger tummen ner till planerna.
14 av Europas största banker, däribland Deutsche Bank, BNP Paribas och ING, har i ett gemensamt uttalande varnat för att den digitala euron kan underminera deras egna tjänster.
“Den nuvarande utformningen täcker i stort sett samma användningsområden som privata lösningar, utan att erbjuda något tydligt mervärde för konsumenter”, skriver bankerna.
Bankerna har samtidigt lanserat en egen europeisk betalningsplattform, Wero, för att konkurrera med amerikanska aktörer som Mastercard, Visa och PayPal. Enligt Financial Times varnar bankerna för att ECB:s plan riskerar att undergräva privata alternativ.
Dyrt, komplext – och onödigt
Fernando Navarrete, EU-parlamentariker från Spanien, vill se en nedskalad version av projektet. I sin rapport varnar han för att en fullskalig digital betalningsinfrastruktur kan skapa ett parallellt system som hindrar privata aktörer från att växa.
Han föreslår att den digitala euron endast ska användas som ersättning för kontanter vid betalningar utan internetanslutning, inte som ett nytt onlinebetalningsmedel.
Navarretes rapport välkomnas av den tyska bankföreningen, som beskriver planerna som ”för komplexa” och ”för dyra” med ”liten nytta för konsumenter”.
Enligt en PwC-studie beställd av europeiska banker kan lanseringen kosta finanssektorn upp till 30 miljarder euro, medan ECB uppskattar kostnaden till omkring 6 miljarder.
Läs också: Digital euro backar upp cash – snart här? Dagens PS
ECB står fast
ECB menar att den digitala euron är nödvändig för att stärka Europas ekonomiska självständighet. Centralbanken hänvisar till minskad kontantanvändning och dominansen från amerikanska betalningslösningar.
”Vi måste skydda vår frihet, autonomi och säkerhet”, har ECB-ledamoten Piero Cipollone sagt.
ECB:s ordförande Christine Lagarde har uttalat att utvecklingen av en digital valuta är viktig för att stärka den strategiska autonomin i en tid av ökade geopolitiska spänningar.
Läs även: Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
