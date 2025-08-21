”Big short”-investeraren Michael Burry har övergått från björn till tjur på börsen. Så här agerade han på marknaden under Q2.
”Big short”-kändisen har blivit en börstjur
Mest läst i kategorin
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Saab köper upp sin underleverantör
Saab blir ny ägare till företaget Deform i Degerfors som försvarsbolaget redan samarbetar med. Förvärvet syftar till att fördjupa och stärka samarbetet med det Degerforsbaserade företaget som har 37 anställda och är leverantör av specialbehandlade delar till Saabs ubåtstillverkning inom affärsområdet Kockums. ”Deform har en unik kompetens inom formning av krävande och tuffa material. De …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …
Detta uppger portföljexperter, berättar Business Insider, BI, och förklarar att Burry bytt ut sin strategi med säljoptioner till köpoptioner på bred front.
Big Short-investeraren utgår nu från att aktier studsar upp i värde, vilket kan bana väg för många följare på marknaden då Burry är ett känt och i många stycken ett respekterat namn i börskretsar.
Bytte fokus till köpoptioner i Q2
Hans omsvängning till en mer positiv börssyn märks under andra kvartalet, enligt börsexperter som Business Insider talat med. Det framgår att Michael Burry under kvartalet bytte ut baisseartade säljoptioner på sex aktier mot hausseartade köpoptioner på nio aktier och de nominella värdena för dessa positioner var 186 miljoner dollar respektive 522 miljoner dollar.
Här investerar Big Short-stjärnan
”I slutet av mars hade Burrys hedgefond sju positioner, inklusive säljoptioner på Alibaba , JD.com och Nvidia, plus en direkt andel i Estée Lauder, enligt deras portföljuppdatering för första kvartalet. Tre månader senare hade de 15 positioner, inklusive köpoptioner och direkta andelar i Estée Lauder och Lululemon, samt köpoptioner på Alibaba, JD.com och VF”, skriver BI och menar att detta kan hinta om hur Burry nu omprövat sin investeringstaktik och tillika sina marknadsutsikter.
Under årets första kvartal intog Burry en position på börsen där han antog att teknikaktier i Kina skulle dippa då han ansåg att pappren var övervärderade, berättar Peter Mallouk, vd och koncernchef för Creative Planning, för tidningen.
Läs också: Börsstjärnan Michael Burry prickar rätt igen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Dramatik på Östersjön med Silja Serenade
Det som skulle vara en lugn natt på Östersjön förvandlades plötsligt till en scen med dramatik ur en katastroffilm. När Silja Serenade lutade kraftigt föll glas, väskor och tallrikar i golvet – och en passagerare erkänner att han knappt hann få på sig byxorna. En nattlig väckarklocka på Östersjön Klockan var strax efter ett när …
Tech-toppen: Denna förmåga slår alla andra i AI-eran
Han leder Amazons molnjätte – nu avslöjar Matt Garman vilken förmåga som blir helt avgörande för att lyckas i AI-eran. När AI tar större plats på arbetsmarknaden tror många att tekniska kunskaper blir avgörande. Men Amazon Web Services vd Matt Garman menar att en helt annan förmåga kommer väga tyngre. Missa inte: Fastighetsskatt – här …
Nu är den officiell – Tesla Model Y L
Det har ryktats länge, men nu är den här. En ny version av Teslas storsäljare Model Y med plats för sex personer är officiell i Kina. Tesla har nu lanserat den nya versionen av Model Y, med tillägget ”L” för Long, på den kinesiska marknaden. Modellen är 18 centimeter längre än den vanliga Model Y …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
”Big short”-kändisen har blivit en börstjur
”Big short”-investeraren Michael Burry har övergått från björn till tjur på börsen. Så här agerade han på marknaden under Q2. Detta uppger portföljexperter, berättar Business Insider, BI, och förklarar att Burry bytt ut sin strategi med säljoptioner till köpoptioner på bred front. Big Short-investeraren utgår nu från att aktier studsar upp i värde, vilket kan …