”Big short”-kändisen har blivit en börstjur

Detta uppger portföljexperter, berättar Business Insider, BI, och förklarar att Burry bytt ut sin strategi med säljoptioner till köpoptioner på bred front.

Big Short-investeraren utgår nu från att aktier studsar upp i värde, vilket kan bana väg för många följare på marknaden då Burry är ett känt och i många stycken ett respekterat namn i börskretsar.

Bytte fokus till köpoptioner i Q2

Hans omsvängning till en mer positiv börssyn märks under andra kvartalet, enligt börsexperter som Business Insider talat med. Det framgår att Michael Burry under kvartalet bytte ut baisseartade säljoptioner på sex aktier mot hausseartade köpoptioner på nio aktier och de nominella värdena för dessa positioner var 186 miljoner dollar respektive 522 miljoner dollar.

Här investerar Big Short-stjärnan

”I slutet av mars hade Burrys hedgefond sju positioner, inklusive säljoptioner på Alibaba , JD.com och Nvidia, plus en direkt andel i Estée Lauder, enligt deras portföljuppdatering för första kvartalet. Tre månader senare hade de 15 positioner, inklusive köpoptioner och direkta andelar i Estée Lauder och Lululemon, samt köpoptioner på Alibaba, JD.com och VF”, skriver BI och menar att detta kan hinta om hur Burry nu omprövat sin investeringstaktik och tillika sina marknadsutsikter.

Under årets första kvartal intog Burry en position på börsen där han antog att teknikaktier i Kina skulle dippa då han ansåg att pappren var övervärderade, berättar Peter Mallouk, vd och koncernchef för Creative Planning, för tidningen.

Läs också: Börsstjärnan Michael Burry prickar rätt igen DagensPS