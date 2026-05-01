Bidragsfusket: Skulle rädda världen – köpte jaktresor istället

Domen visar även på ett strukturellt kontrollproblem som bör intressera alla som följer hur offentliga medel allokeras, oavsett om det gäller norska eller svenska bidragssystem.

Vad pengarna egentligen gick till

Rhipto grundades 2015 och skulle leverera analyser till FN om konflikter i världens fattigaste länder. Norska utrikesdepartementet och klimatdepartementet betalade sammantaget ut 55,7 miljoner kronor under fem år för fredsarbete i länder som Libyen, Mali, Syrien och Afghanistan.

Verkligheten visade sig dock falla ut annorlunda.

Enligt domen i Oslo tingsrätt, nu fastställd i hovrätten, användes biståndsmedlen bland annat till en fritidsfastighet på Synnfjell värd 3,8 miljoner kronor, två Volvo XC70 för sammanlagt 638 000 kronor, knivar värda över 600 000 kronor.

Det räcker inte där. Även vapen och vapenutrustning för nära 400 000 kronor, samt resor såsom två semestrar på Maldiverna och en jaktresa till Ryssland köptes in. Allt fakturerat som affärskostnader.

Istället för att redovisa faktiska kostnader multiplicerade Christian Nellemann antalet timmar med en avtalad timtaxa på 1 300 norska kronor. Överskottet behöll de. Vid slutet av 2020 hade föreningens eget kapital vuxit till 13,5 miljoner kronor som i huvudsak var finansierat av biståndspengarna.