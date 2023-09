Bekräftat: Birkenstock vandrar in på börsen

Värderat till 88,7 miljarder kronor

Enligt Bloomberg kan Birkenstock värderas till motsvarande 88,7 miljarder kronor.

Villkoren för aktieförsäljningen kommer att offentliggöras i en senare ansökan.

Sedan tidigare är det klart att de amerikanska storbankerna Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley ska företräda skotillverkaren i samband med noteringen.

Bolaget Birkenstock Holding Ltd planerar att notera sina aktier på New York Stock Exchange under förkortningen BIRK.

Birkenstock grundades på 1700-talet

Den tyska skotillverkaren har anor från 1774 och grundades av Johann Adam Birkenstock.

För två år sedan, 2021, köpte L Catterton en majoriteten av bolaget, som då värderades till 4 miljarder euro, 43 miljarder kronor.

Två medlemmar ur familjen Birkenstock behöll en minoritetspost i bolaget.

