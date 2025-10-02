Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”

Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev.

Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS

ANNONS

Electrolux Professional – industrifavorit med uppsida

Det första nytillskottet i portföljen är Electrolux Professional (börskurs Electrolux professional) ett svenskt industribolag som tillverkar professionella produkter för storkök, dryckesservering och tvätt.

”De arbetar med tvåsiffriga marginaler på en fragmenterad marknad, med en stark balansräkning som stöder möjligheter till förvärv,” skriver Carl Gustafsson i månadsbrevet.

Även om lönsamheten väntas vara något dämpad under 2025 förbereder sig Electrolux Professional för en rad produktlanseringar 2026, vilket förväntas ge fart åt den organiska tillväxten menar förvaltaren.

Aktien handlas i dag till cirka 12–13 gånger rörelseresultatet (EBIT), en låg värdering jämfört med andra nordiska industribolag.