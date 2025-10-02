Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen.
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen. Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev. Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS …
Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev.
Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS
Electrolux Professional – industrifavorit med uppsida
Det första nytillskottet i portföljen är Electrolux Professional (börskurs Electrolux professional) ett svenskt industribolag som tillverkar professionella produkter för storkök, dryckesservering och tvätt.
”De arbetar med tvåsiffriga marginaler på en fragmenterad marknad, med en stark balansräkning som stöder möjligheter till förvärv,” skriver Carl Gustafsson i månadsbrevet.
Även om lönsamheten väntas vara något dämpad under 2025 förbereder sig Electrolux Professional för en rad produktlanseringar 2026, vilket förväntas ge fart åt den organiska tillväxten menar förvaltaren.
Aktien handlas i dag till cirka 12–13 gånger rörelseresultatet (EBIT), en låg värdering jämfört med andra nordiska industribolag.
Bytt aktier i fastighetssektorn
Carl Gustafsson menar att Electrolux professionals låga värderingen snart kan få ökat fokus.
Den planerade börsnoteringen av konkurrenten Allied Laundry, som väntas värderas betydligt högre, kan enligt honom sätta strålkastarljuset på bolagets attraktiva prislapp.
Det andra tillskottet är det Stockholmsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (börskurs Eastnine), vars aktie köpts genom en minskning i fondens innehav i Balder (börskurs Balder).
Eastnine äger moderna kontorsfastigheter i Baltikum och Polen, två marknader där efterfrågan på högkvalitativa kontorsytor är på uppgång.
”Den genomsnittliga åldern på deras fastigheter är låg (vilket betyder lite kassaflödesläckage för att underhålla dem),” skriver Gustafsson och lyfter fram att fastigheterna kräver lite underhåll och därmed genererar stabila kassaflöden.
Dessutom ser han en värdepotential i både fastighetsvärderingarna och hyresnivåerna.
Avkastningskraven förväntas sjunka, vilket driver upp värdena, och hyrorna är låga i ett internationellt perspektiv – något som ger ytterligare uppsida på sikt.
Protean small cap backade 1,5 procent i september men är upp dryga 55 procent sedan starten i maj 2023, mer än dubbelt så mycket som Stockholmsbörsen under samma period.
Läs även: Supersnillet: Inte slut på rallyt i Q3:s vinnare – Dagens PS
