Bankjätten slår rekord – vd:n hissar varningsflagg

Börs & Finans

Vändning på börsen: Vitvaror mot strömmen

Efter två röda börsdagar på raken vände Stockholmsbörsen försiktigt upp under torsdagen. I blickfånget AB Volvo och Electrolux som tog en annan vändning. Stockholmsbörsen har onekligen haft lite svårt att hitta formen med det nya året, vilket genererat röda siffror både under tisdagen och onsdagen. Under torsdagen kunde dock en liten ljusning skönjas, även om …