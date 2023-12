Morgan Stanley går emot strömmen – drar in miljard

Investmentbolaget Morgan Stanley har lyckats samla in 1,2 miljarder dollar till två nya fonder – och därmed överträffat målet med 400 miljoner dollar, enligt ett pressmeddelande.

Fonderna är avsedda för investeringar hos etablerade privata bolag som behöver kapital för att växa och expandera sin verksamhet. Sektorerna som Morgan Stanley ska investera i är bland annat teknik, hälsovård och digitala medier.

Pete Chung, chef för bolagets plattform Expansion Capital, betonar flexibiliteten i att kunna erbjuda eget kapital eller kreditlösningar till privata företag – särskilt nu när investeringarna minskar på marknaden.

Läs mer: Morgan Stanley-team varnar för AI-hajpen – Dagens PS

Svårt samla in kapital

“Dessa två nya fonder kommer fortsätta vår långa historia av att tillhandahålla skräddarsydda finansieringslösningar just när marknaden ser en tillbakagång”, säger han.

Sedan amerikanska centralbanken Fed började höja räntorna i början på 2022 har det blivit allt svårare att samla in kapital för nya riskkapitalfonder av det här slaget. Särskilt tillväxtfonder har haft svårt att nå framgång, skriver Wall Street Journal.

Hälften så mycket

Under årets första nio månader har amerikanska riskkapitalfonder lyckats samla in 44 miljarder dollar – knappt hälften av de 90 miljarder som man lyckades få ihop under hela 2022.

Morgan Stanley tycker sig samtidigt se ett ljus i slutet av tunneln. Nästa år tror bolaget att Fed kommer inleda en lång serie av räntesänkningar, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Läs mer: Morgan Stanley vänder blicken mot Indien – Dagens PS