Banken: Köp aktien som stigit 42 procent i år

Aktien är upp 50 procent i år och 197 procent de senaste tre åren. Men Swedbanks expert räds inte rallyt utan tror att aktien kan stiga ännu mer på Stockholmsbörsen.
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”Vi bedömer att marknaden underskattar potentialen i den europeiska expansionen”, skriver Anton Lund, analytiker på Swedbanks analysfirma SB1 Market.
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Starkt trend
”Kycklingkebaben växer med 150-160 procent per år just nu”, berättade Jonas Tunestål när han var Veckans börsprofil för Dagens PS förra våren.
Och att det rådet en stark kycklingtrend i Sverige och övriga Europa just nu har verkligen märkts i aktiekursen för Nordens största kycklingföretag Scandi Standard (börskurs Scandi Standard) där han är vd.
Aktien har ”flygit” upp på börsen och tillhör en av Stockholmsbörsens bästa på senare år.
Kan expandera i Europa
Men Swedbanks analytiker tror som sagt att det kan finnas ännu mer potential i aktien.
”Vi ser en tydlig väg mot bolagets mål om en koncernmarginal över 6 procent senast 2027, driven av volymtillväxt, förbättrad produktmix, effektiviseringar och kapacitetsutbyggnad”, skriver han i analysen och utvecklar;
”Expansionen i Europa utgör en viktig tillväxtmöjlighet. Den litauiska verksamheten är redan lönsam och ökade omsättningen med 151 procent under Q1 2026. Samtidigt ger den nya anläggningen för färdiglagade produkter i Nederländerna tillgång till stora europeiska snabbmatskedjor”.
Aktien under historiska värderingen
Rådet blir köp med riktkursen 170 kronor.
Det ör 14 procent över kursen på onsdag morgon på runt 149 kronor.
”Aktien handlas i dag till omkring EV/ebit 15x på kommande 12 månaders konsensusprognoser, vilket är en begränsad premie mot det historiska genomsnittet trots att rörelseresultatet nästan tredubblats sedan 2021”, motiverar han rådet för aktien.
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