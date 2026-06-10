Banken: Köp aktien som stigit 42 procent i år

Starkt trend

”Kycklingkebaben växer med 150-160 procent per år just nu”, berättade Jonas Tunestål när han var Veckans börsprofil för Dagens PS förra våren.

Och att det rådet en stark kycklingtrend i Sverige och övriga Europa just nu har verkligen märkts i aktiekursen för Nordens största kycklingföretag Scandi Standard (börskurs Scandi Standard) där han är vd.

Aktien har ”flygit” upp på börsen och tillhör en av Stockholmsbörsens bästa på senare år.