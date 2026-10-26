Revolut släpper in småsparare i onoterade techbolag från 2027

Fonden ska i första hand investera i techbolag som lämnat startfasen och närmar sig en notering. Den förvaltas av Carne Group, som enligt Revolut är Europas största fristående förvaltare av fonder åt andra.

”Med Revolut Ventures vill vi riva en av de sista barriärerna inom förmögenhetsförvaltningen, att småsparare stängs ute från onoterade bolag”, skriver Rolandas Juteika, ansvarig för Revoluts spar- och handelstjänster inom EES, i måndagens pressmeddelande.

Elva år till börsen

Bolaget motiverar satsningen med att bolagen förblir onoterade allt längre. Medianåldern vid börsnotering steg från 6,9 år 2014 till 11 år 2025, enligt Revolut, och därför sker en växande del av värdeökningen innan aktien går att köpa på börsen. Placeringar i onoterade bolag har enligt Revolut främst varit förbehållna institutioner och mycket förmögna privatpersoner.

I USA har antalet börsbolag enligt Revolut minskat från 7 000 bolag år 2000 till 3 900 år 2025, en minskning med 44 procent. ”Allt fler mogna bolag med starka kassaflöden köps upp av riskkapitalbolag eller väljer att aldrig noteras, vilket minskar möjligheterna för småsparare”, skriver bolaget.

Revolut är själv ett av bolagen som väntar länge med noteringen. Bolaget grundades 2015 och har enligt Financial Times skjutit fram börsnoteringen till 2028. Då har bolaget varit onoterat i 13 år, två år längre än medianen, och i januari värderades Revolut till 700 miljarder kronor efter en kapitalrunda, utan att aktien gått att köpa på börsen.

Varnar för inlåsning

Revolut skriver i pressmeddelandet att placeringarna ”är betydligt mindre likvida än börsnoterade aktier och innebär en betydande risk att förlora kapital”. Tjänsten öppnas därför bara för kunder som Revolut bedömer som lämpliga, enligt Finews. Vilka krav som gäller har bolaget inte redovisat.

Hur svårt det kan bli att ta ut pengarna syns redan i fonderna med onoterade tillgångar som Revolut började sälja i juli. Två av förvaltarna, Apollo och Ares, hör till de firmor som har begränsat uttagen ur sina fonder efter att många sparare velat ta ut pengar, skrev Bloomberg i samband med lanseringen.

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Partners Group, en tredje förvaltare i appen, satte i juni tak för uttagen ur en stor öppen fond för företagsuppköp. Revolut skrev själv i juli att uttag ur fonderna inte är garanterade och kan begränsas eller stoppas.

Bolaget har 1,1 miljoner bankkunder i Sverige, enligt Dagens industri, men har inte sagt om Revolut Ventures lanseras här från start.