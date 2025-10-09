Astra Zeneca tillkännagav under torsdagen en investering på 4,5 miljarder dollar i en ny tillverkningsanläggning i Virginia, USA. Samtidigt hotar man med att lämna Storbritannien.
Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA
Den nya anläggningen, som blir belägen i Albemarle County nära Charlottesville, förväntas skapa cirka 3 600 direkta och indirekta jobb. Den utgör en central del av företagets historiska satsning på 50 miljarder dollar i medicinsk forskning och tillverkning i Amerika.
Astra Zeneca är ett av många bolag som nu vill flytta produktion till USA efter hot om stora läkemedelstullar.
Trump pressar Astra Zeneca om flytt: “Enbart negativt”
USA lockar med tullavtal som skulle innebära lättnader för Astra Zeneca. Men det skulle också kräva eftergifter – och bedömare är oroliga för
Astra Zeneca skapar tusentals jobb
Anläggningen kommer att producera läkemedel för viktkontroll, metabola sjukdomar och cancerbehandlingar. Det inkluderar orala GLP-1-preparat och den ledande portföljen av antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) för cancervård.
Cirka 600 högkvalificerade jobb inom teknik, vetenskap och processtöd kommer att skapas. Ytterligare 3 000 jobb genereras under konstruktionsfasen. Anläggningen förväntas vara operativ inom fyra till fem år. Den kommer att använda AI, automation och dataanalys för att optimera produktionen.
“Med vår investering på 4,5 miljarder dollar i Virginia, den största i Astra Zenecas historia, bygger vi inte bara en toppmodern tillverkningsanläggning. Vi driver också innovation inom life science och ekonomisk tillväxt,” säger Pascal Soriot, vd för Astra Zeneca i en kommentar.
Virginias guvernör Glenn Youngkin betonar investeringens betydelse för amerikansk läkemedelsproduktion och nationell säkerhet. Dr. Mehmet Oz, chef för center för Medicare- och Medicaid-tjänster, välkomnar satsningen som ett steg mot att återföra läkemedelstillverkning till USA.
Brittiska investeringar i farozonen
Samtidigt som Astra Zeneca kraftfullt expanderar i USA hotar företaget att skrota stora investeringsplaner i Storbritannien.
Shaun Grady, Astra Zenecas brittiska ordförande, varnade nyligen vid Conservative Party Conference. Han menade att landet riskerar att förlora globala läkemedelsinvesteringar om inte NHS “kommersiella miljö” moderniseras, rapporterar LBC.
Företaget har redan ställt in en expansion på 450 miljoner pund av sin vaccinanläggning i Liverpool efter att Labour drog tillbaka finansieringen, skriver The Guardian. En planerad investering på 200 miljoner pund i Cambridge är nu också osäker.
Grady kritiserade NICE:s prissättningssystem för läkemedel, vars tröskelvärden inte ändrats på 25 år. Han menade att Storbritannien hamnat på efterkälken jämfört med länder som Irland, Singapore och USA när det gäller att stödja innovation.
