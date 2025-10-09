Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA

Den nya anläggningen, som blir belägen i Albemarle County nära Charlottesville, förväntas skapa cirka 3 600 direkta och indirekta jobb. Den utgör en central del av företagets historiska satsning på 50 miljarder dollar i medicinsk forskning och tillverkning i Amerika.

Astra Zeneca är ett av många bolag som nu vill flytta produktion till USA efter hot om stora läkemedelstullar.

Astra Zeneca skapar tusentals jobb

Anläggningen kommer att producera läkemedel för viktkontroll, metabola sjukdomar och cancerbehandlingar. Det inkluderar orala GLP-1-preparat och den ledande portföljen av antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) för cancervård.

Shaun Grady på Astra Zeneca varnar för att företaget kan flytta från Storbritannien. (Foto: Astra Zeneca/ Pressbild)

Cirka 600 högkvalificerade jobb inom teknik, vetenskap och processtöd kommer att skapas. Ytterligare 3 000 jobb genereras under konstruktionsfasen. Anläggningen förväntas vara operativ inom fyra till fem år. Den kommer att använda AI, automation och dataanalys för att optimera produktionen.

“Med vår investering på 4,5 miljarder dollar i Virginia, den största i Astra Zenecas historia, bygger vi inte bara en toppmodern tillverkningsanläggning. Vi driver också innovation inom life science och ekonomisk tillväxt,” säger Pascal Soriot, vd för Astra Zeneca i en kommentar.

Missa inte:

Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar. Dagens PS

ANNONS

Virginias guvernör Glenn Youngkin betonar investeringens betydelse för amerikansk läkemedelsproduktion och nationell säkerhet. Dr. Mehmet Oz, chef för center för Medicare- och Medicaid-tjänster, välkomnar satsningen som ett steg mot att återföra läkemedelstillverkning till USA.