USA lockar med tullavtal som skulle innebära lättnader för Astra Zeneca. Men det skulle också kräva eftergifter – och bedömare är oroliga för konsekvenserna.
Trump pressar Astra Zeneca om flytt: "Enbart negativt"
Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) har seglat upp som ett av de mest omtalade läkemedelsbolagen på börsen den senaste veckan.
Aktien har stigit med drygt tio procent efter att Donald Trumps administration slutit en tulluppgörelse med Pfizer, vilket gav bolaget undantag från vissa tullar.
Signalerna från Vita huset är att fler liknande avtal väntar, och nu pekas även den svensk-brittiska läkemedelsjätten ut. Men det kan komma till ett pris, skriver EFN.
Lockar med lägre tullar
Trumpadministrationen vill se att Astra Zeneca flyttar sitt huvudkontor till USA. Som kompensation erbjuds tullättnader, i linje med den modell som redan testats i andra branscher.
Källor beskriver läkemedelssektorn som enbart en del i ett större paket, skriver Reuters.
Regeringen uppges föra samtal med företag i ett 30-tal olika sektorer som anses avgörande för amerikansk ekonomi.
“Enbart negativt”
Henrik Isakson, som är policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv, varnar för att utvecklingen innebär en förskjutning mot statskapitalistiska metoder, där politiska hänsyn får större betydelse än marknadsmässiga villkor.
Det skulle kunna underminera den öppna konkurrensen och snedvrida spelplanen mellan företag, menar han.
“Det är enbart negativt, skadar ekonomin och riskerar korruption”, säger han till EFN.
Svårt för EU
För EU innebär Trumps strategi ytterligare en prövning.
Analytiker menar att unionen behöver en enhetlig hållning för att stå emot amerikanska påtryckningar, annars riskerar den inre marknaden att utsättas för ökade spänningar mellan medlemsländer.
Från amerikanskt perspektiv är tanken att locka företag att etablera sig lokalt och skapa fler arbetstillfällen.
Påverkar redan Sverige
Liknande initiativ har tidigare setts i andra sektorer. Hur väl det har lyckats beror dock på branschspecifika faktorer, som tillgång till rätt kompetens och beroende av importerade komponenter.
Svenska företag har redan påverkats av Trumps handelspolitik. Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) har beslutat att utöka produktionen i USA som svar på nya tullar.
Essity (börskurs Essity) har flaggat för att mer tillverkning kan flyttas dit från Mexiko och Kanada. Ericsson (börskurs Ericsson) har öppnat för en framtida flytt av huvudkontoret, även om ägarfamiljen Wallenberg hittills avvisat en sådan möjlighet.
