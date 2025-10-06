Trump pressar Astra Zeneca om flytt: "Enbart negativt"

Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) har seglat upp som ett av de mest omtalade läkemedelsbolagen på börsen den senaste veckan.

Aktien har stigit med drygt tio procent efter att Donald Trumps administration slutit en tulluppgörelse med Pfizer, vilket gav bolaget undantag från vissa tullar.

Signalerna från Vita huset är att fler liknande avtal väntar, och nu pekas även den svensk-brittiska läkemedelsjätten ut. Men det kan komma till ett pris, skriver EFN.

Lockar med lägre tullar

Trumpadministrationen vill se att Astra Zeneca flyttar sitt huvudkontor till USA. Som kompensation erbjuds tullättnader, i linje med den modell som redan testats i andra branscher.

Källor beskriver läkemedelssektorn som enbart en del i ett större paket, skriver Reuters.

Astra Zeneca har en stor närvaro i Södertälje, men i framtiden kan det vara mer lockande att ha sin verksamhet i USA. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).

Regeringen uppges föra samtal med företag i ett 30-tal olika sektorer som anses avgörande för amerikansk ekonomi.