Astra Zenecas aktie är upp omkring 3,9 procent på måndagen. Börsvärdet har därmed ökat med 80 miljarder kronor.
Astra Zeneca rusar efter cancerbesked – hela sektorn lyfter
Astra Zeneca stiger kraftigt på börsen efter en rad starka besked kring bolagets cancerforskning. Även konkurrenter som Även Roche, Novartis och Novo Nordisk får ett lyft när nya studiedata ger nytt bränsle åt läkemedelssektorn, rapporterar Dagens industri.
Vid 15-tiden svensk tid var aktien upp 3,9 procent, vilket innebär en ökning av börsvärdet med över 80 miljarder svenska kronor.
I centrum står två av Astra Zenecas cancerläkemedel.
För storsäljaren Enhertu kommer starka fas 3-resultat från behandling av patienter med avancerad lungcancer med HER2-mutation. Patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades i median 14,3 månader, jämfört med 8,3 månader med dagens standardbehandling.
”Potential att bli förstahandsalternativ”
Det motsvarar en 37-procentig minskning av risken för sjukdomsprogression eller död. 70 procent av patienterna svarade på behandlingen, mot 44,5 procent med standardbehandlingen.
”Med sjuttio procent av patienterna som svarar och en median för progressionsfri överlevnad på 14,3 månader har trastuzumab deruxtecan potential att bli ett viktigt nytt förstahandsalternativ”, säger studiens huvudprövare Julia Rotow i ett pressmeddelande.
Även Tagrisso levererar starka besked. Åttaårsdata från en fas 3-studie visar en långvarig överlevnadsfördel för patienter med tidig EGFR-muterad lungcancer efter operation. Astra Zeneca beskriver resultaten som ett viktigt stöd för läkemedlet som standardbehandling.
Kan innebära miljardmarknader
Positiva fas 3-resultat kan öppna nya patientgrupper och miljardmarknader – medan ett misslyckande kan slå hårt mot framtida försäljning.
Det är också därför börsen reagerar så kraftigt på enskilda studieresultat. I läkemedelsbranschen kan ett enda fas 3-besked vara värt tiotals miljarder kronor.
Veckan är dock inte helt utan motgångar. Astra Zenecas bröstcancerläkemedel Etcamah misslyckades i en fas 3-studie med att nå sitt primära mål. Studien visade visserligen en numerisk förbättring, men resultatet var inte statistiskt signifikant, rapporterar Reuters.
Bakslaget var dessutom delvis väntat på marknaden efter att Roche tidigare misslyckats med en liknande behandling. RBC bedömer enligt Reuters att det är ett ”manageable setback” för Astra Zeneca.
Hela sektorn får draghjälp
Det är inte bara Astra Zeneca som får investerarna att trycka på köpknappen.
Europeiska läkemedels- och vårdaktier stiger brett på måndagen. GSK är upp omkring 3,6 procent efter positiva fas 3-resultat för bolagets lungcancerläkemedel.
GSK:s kandidat risvutatug rezetecan minskade risken för död med 54 procent jämfört med standardbehandlingen topotekan i en studie på patienter med återfallen småcellig lungcancer.
Även BioNTech kommer med positiva besked. Bolagets kandidat gotistobart visade en signifikant överlevnadsfördel i en fas 3-studie på en viss typ av lungcancer. Bolaget uppger att överlevnaden nästan fördubblades jämfört med dagens standardbehandling.
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