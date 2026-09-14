Astra Zeneca rusar efter cancerbesked – hela sektorn lyfter

Vid 15-tiden svensk tid var aktien upp 3,9 procent, vilket innebär en ökning av börsvärdet med över 80 miljarder svenska kronor.

I centrum står två av Astra Zenecas cancerläkemedel.

För storsäljaren Enhertu kommer starka fas 3-resultat från behandling av patienter med avancerad lungcancer med HER2-mutation. Patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades i median 14,3 månader, jämfört med 8,3 månader med dagens standardbehandling.

”Potential att bli förstahandsalternativ”

Det motsvarar en 37-procentig minskning av risken för sjukdomsprogression eller död. 70 procent av patienterna svarade på behandlingen, mot 44,5 procent med standardbehandlingen.

”Med sjuttio procent av patienterna som svarar och en median för progressionsfri överlevnad på 14,3 månader har trastuzumab deruxtecan potential att bli ett viktigt nytt förstahandsalternativ”, säger studiens huvudprövare Julia Rotow i ett pressmeddelande.

Även Tagrisso levererar starka besked. Åttaårsdata från en fas 3-studie visar en långvarig överlevnadsfördel för patienter med tidig EGFR-muterad lungcancer efter operation. Astra Zeneca beskriver resultaten som ett viktigt stöd för läkemedlet som standardbehandling.