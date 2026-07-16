AI stormar in i läkemedelsindustrin: AstraZeneca redan där

Ny användning för befintliga mediciner

Enligt källor kan Wangs bolag komma att fokusera på att hitta nya användningsområden för redan godkända läkemedel, eller sådana som tidigare misslyckats i kliniska studier.

Eftersom dessa substanser redan testats för säkerhet kan vägen till intäkter bli betydligt snabbare än att utveckla helt nya läkemedel från grunden. Normalt tar det över ett decennium och kan kosta flera miljarder dollar.

Google i läkemedelsindustrin

Wang är långt ifrån ensam. Samma vecka tog konkurrenten Chai Discovery in 400 miljoner dollar till en värdering av 3,8 miljarder dollar – en nästan tredubbling på under åtta månader.

Google Deepmind-avknoppningen Isomorphic Labs tog i maj in 2,1 miljarder dollar, och har sedan tidigare ett samarbete värt 3 miljarder dollar med läkemedelsjätten Eli Lilly.

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Svenskt AI-partnerskap

I Sverige märks samma trend tydligt hos AstraZeneca. Det idag brittisk-svenska bolaget har byggt upp ett nätverk av AI-partnerskap.

I nätverket finns världskända namn som Stanford Medicine, dataanalysbolaget Tempus AI och immunologiplattformen Immunai, som nyligen fick ett utökat avtal värt upp till 37,5 miljoner dollar.

AI-kompetens direkt i organisationen

Uppköp av AstraZeneca köpte i januari även upp AI-bolaget Modella, som analyserar cancervävnad, för att föra in AI-kompetensen direkt i den egna organisationen.

VD Pascal Soriot har själv beskrivit AI:ns roll som ”produktivitetsförbättring”. Bland annat genom att förutsäga sannolikheten för att en klinisk fas 3-studie ska lyckas. Det kan spara hundratals miljoner dollar per studie som annars riskerar att misslyckas.

Läkemedelsindustrin största utmaning

Vad ingen av bolagen ännu kan bevisa är om AI-modellerna verkligen håller när de möter den svåraste delen av processen: att få ett läkemedel godkänt genom kliniska studier.

Det är här upp till 90 procent av fallen misslyckas. Att designa en molekyl är i det sammanhanget den enkla delen av kedjan. Utmaningen ligger i att få den att fungera i människokroppen.

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Investering i kända namn

Det är också därför de skyhöga värderingarna väcker viss skepsis. Investerarna satsar i praktiken på personer och teorier snarare än bevisade resultat.

Samtidigt finns undantag. Chai Discoverys modell för att designa antikroppar ska enligt bolaget själva ha en träffsäkerhet på runt 20 procent för fungerande kandidater. Att jämföra med ungefär 0,1 procent för äldre beräkningsmetoder, med kunder som Pfizer och Eli Lilly.

AI ny kärna i läkemedelsindustrin

Det vi kan se är en utveckling av AI:ns roll i läkemedelsbranschen. Från stödfunktion till kärnverksamhet.

Detta gäller både etablerade jättar som AstraZeneca och i en ny våg av AI-först-bolag grundade av tidigare språkmodell-forskare.

Om det leder till snabbare och billigare läkemedel återstår att bevisa.