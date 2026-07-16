En värdering på 2 miljarder dollar till en OpenAI-forskare utan färdig produkt, utan bolagsnamn och utan bekräftad finansiering. Nu stormar AI-boomen in i läkemedelsindustrin. Och svensk-brittiska AstraZeneca redan satsat stort.
AI stormar in i läkemedelsindustrin: AstraZeneca redan där
Miles Wang, forskare på OpenAI, är på gång att lämna företaget för att starta en egen satsning inom AI-driven läkemedelsutveckling.
Wang förhandlar om att ta in omkring 200 miljoner dollar till en värdering på 2 miljarder dollar, med riskkapitalbolaget Lightspeed som tänkt ledare för rundan. Flera andra OpenAI-forskare väntas följa med till det nya bolaget.
Ingen färdig produkt
Det anmärkningsvärda är att bolaget varken har ett publikt namn, en färdig produkt eller bekräftad finansiering.
Trots detta pekar prislappen mot 2 miljarder dollar, långt över de 200–500 miljoner dollar där de flesta AI-biotech-bolag normalt startar sin värdering. Wang själv har ifrågasatt uppgifterna om finansieringen men inte gett några korrekta siffror.
Ny användning för befintliga mediciner
Enligt källor kan Wangs bolag komma att fokusera på att hitta nya användningsområden för redan godkända läkemedel, eller sådana som tidigare misslyckats i kliniska studier.
Eftersom dessa substanser redan testats för säkerhet kan vägen till intäkter bli betydligt snabbare än att utveckla helt nya läkemedel från grunden. Normalt tar det över ett decennium och kan kosta flera miljarder dollar.
Google i läkemedelsindustrin
Wang är långt ifrån ensam. Samma vecka tog konkurrenten Chai Discovery in 400 miljoner dollar till en värdering av 3,8 miljarder dollar – en nästan tredubbling på under åtta månader.
Google Deepmind-avknoppningen Isomorphic Labs tog i maj in 2,1 miljarder dollar, och har sedan tidigare ett samarbete värt 3 miljarder dollar med läkemedelsjätten Eli Lilly.
Svenskt AI-partnerskap
I Sverige märks samma trend tydligt hos AstraZeneca. Det idag brittisk-svenska bolaget har byggt upp ett nätverk av AI-partnerskap.
I nätverket finns världskända namn som Stanford Medicine, dataanalysbolaget Tempus AI och immunologiplattformen Immunai, som nyligen fick ett utökat avtal värt upp till 37,5 miljoner dollar.
AI-kompetens direkt i organisationen
Uppköp av AstraZeneca köpte i januari även upp AI-bolaget Modella, som analyserar cancervävnad, för att föra in AI-kompetensen direkt i den egna organisationen.
VD Pascal Soriot har själv beskrivit AI:ns roll som ”produktivitetsförbättring”. Bland annat genom att förutsäga sannolikheten för att en klinisk fas 3-studie ska lyckas. Det kan spara hundratals miljoner dollar per studie som annars riskerar att misslyckas.
Läkemedelsindustrin största utmaning
Vad ingen av bolagen ännu kan bevisa är om AI-modellerna verkligen håller när de möter den svåraste delen av processen: att få ett läkemedel godkänt genom kliniska studier.
Det är här upp till 90 procent av fallen misslyckas. Att designa en molekyl är i det sammanhanget den enkla delen av kedjan. Utmaningen ligger i att få den att fungera i människokroppen.
Investering i kända namn
Det är också därför de skyhöga värderingarna väcker viss skepsis. Investerarna satsar i praktiken på personer och teorier snarare än bevisade resultat.
Samtidigt finns undantag. Chai Discoverys modell för att designa antikroppar ska enligt bolaget själva ha en träffsäkerhet på runt 20 procent för fungerande kandidater. Att jämföra med ungefär 0,1 procent för äldre beräkningsmetoder, med kunder som Pfizer och Eli Lilly.
AI ny kärna i läkemedelsindustrin
Det vi kan se är en utveckling av AI:ns roll i läkemedelsbranschen. Från stödfunktion till kärnverksamhet.
Detta gäller både etablerade jättar som AstraZeneca och i en ny våg av AI-först-bolag grundade av tidigare språkmodell-forskare.
Om det leder till snabbare och billigare läkemedel återstår att bevisa.