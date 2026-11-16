Årets största börsnoteringar blev en mardröm – back 20 procent

Men framgången har framför allt gynnat investmentbankerna. För investerarna ser facit betydligt dystrare ut.

En genomgång av Financial Times visar att de tio största börsnoteringarna på Wall Street i år har fallit i genomsnitt 20,5 procent från sina introduktionskurser.

Det är ett kraftigt trendbrott.

Under de fyra föregående åren hade investerare som köpte årets tio största noteringar i stället gått med vinst vid årets slut. Till och med under börsåret 2022, när S&P 500 föll 19,4 procent, gav de stora börsnoteringarna positiv avkastning, enligt tidningen.

För mycket pengar jagar AI

En viktig förklaring är det stora utbudet av nya aktier.

Kapitalanskaffningar från redan börsnoterade bolag har tillkommit utöver de nya noteringarna. Teknikjättarnas omfattande obligationsförsäljningar har också bidragit till att öka utbudet på kapitalmarknaden.

USA:s emissioner av företagsobligationer med hög kreditvärdighet nådde redan i början av november rekordhöga 1 880 miljarder dollar. Enligt Reuters drivs utvecklingen framför allt av teknikjättarnas upplåning för sina AI-satsningar.

Sanjay Rijhsinghani, investeringschef på LGT Wealth Management, beskriver situationen som en marknad med för mycket kapitalanskaffning.

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”Det är helt enkelt så mycket emissioner på gång på obligations- och aktiemarknaden. Det finns en viss mättnad”, säger han till Financial Times.

Han pekar också på att investerarnas entusiasm för AI-relaterade bolag kan ha drivit upp introduktionsvärderingarna för långt.

”Ingen av de här börsnoteringarna kommer till några fyndpriser”, säger han.

Oron gäller också om de enorma investeringarna i AI-infrastruktur kommer att ge tillräcklig avkastning. I slutet av oktober pressades teknikaktier när rapporter från bland andra Intel och Amazon visade på omfattande kapitalförbrukning.

”Vi har haft en så kraftig uppgång i hela sektorn”, sade Sahak Manuelian, chef för aktiehandel på Wedbush Securities, till Reuters i samband med börsraset.