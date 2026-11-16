Wall Streets noteringsboom har blivit en dyr affär för investerarna. De tio största börsnoteringarna i USA har i genomsnitt tappat drygt 20 procent i år. Nu växer oron för att AI-hajpen har drivit upp värderingarna för långt.
Årets största börsnoteringar blev en mardröm – back 20 procent
Efter flera år av svag aktivitet har den amerikanska IPO-marknaden fått ett rejält uppsving under 2026. Värdet på årets börsnoteringar är redan det högsta under ett enskilt år på hela decenniet.
Men framgången har framför allt gynnat investmentbankerna. För investerarna ser facit betydligt dystrare ut.
En genomgång av Financial Times visar att de tio största börsnoteringarna på Wall Street i år har fallit i genomsnitt 20,5 procent från sina introduktionskurser.
Det är ett kraftigt trendbrott.
Under de fyra föregående åren hade investerare som köpte årets tio största noteringar i stället gått med vinst vid årets slut. Till och med under börsåret 2022, när S&P 500 föll 19,4 procent, gav de stora börsnoteringarna positiv avkastning, enligt tidningen.
För mycket pengar jagar AI
En viktig förklaring är det stora utbudet av nya aktier.
Kapitalanskaffningar från redan börsnoterade bolag har tillkommit utöver de nya noteringarna. Teknikjättarnas omfattande obligationsförsäljningar har också bidragit till att öka utbudet på kapitalmarknaden.
USA:s emissioner av företagsobligationer med hög kreditvärdighet nådde redan i början av november rekordhöga 1 880 miljarder dollar. Enligt Reuters drivs utvecklingen framför allt av teknikjättarnas upplåning för sina AI-satsningar.
Sanjay Rijhsinghani, investeringschef på LGT Wealth Management, beskriver situationen som en marknad med för mycket kapitalanskaffning.
”Det är helt enkelt så mycket emissioner på gång på obligations- och aktiemarknaden. Det finns en viss mättnad”, säger han till Financial Times.
Han pekar också på att investerarnas entusiasm för AI-relaterade bolag kan ha drivit upp introduktionsvärderingarna för långt.
”Ingen av de här börsnoteringarna kommer till några fyndpriser”, säger han.
Oron gäller också om de enorma investeringarna i AI-infrastruktur kommer att ge tillräcklig avkastning. I slutet av oktober pressades teknikaktier när rapporter från bland andra Intel och Amazon visade på omfattande kapitalförbrukning.
”Vi har haft en så kraftig uppgång i hela sektorn”, sade Sahak Manuelian, chef för aktiehandel på Wedbush Securities, till Reuters i samband med börsraset.
Space X och Anthropic i fokus
Årets största notering var Elon Musks Space X. Aktien rusade vid börsdebuten men föll tillbaka inom några dagar och har under stora delar av den senaste månaden handlats kring introduktionskursen på 135 dollar.
Nu riktas blickarna mot AI-bolaget Anthropic som förbereder en av årets största noteringar. Bolaget planerar att sälja 825 miljoner aktier till ett pris på 70–78 dollar, vilket skulle ge en värdering på upp till 1 400 miljarder dollar.
Det stora intresset har fått bankerna att överväga ett högre introduktionspris, enligt Financial Times.
John Ettinger, portföljförvaltare på Federated Hermes, beskriver årets utveckling som ovanlig.
”Det finns fler stora affärer som ligger rejält back i år än jag har sett någon gång under min karriär”, säger han till tidningen.
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