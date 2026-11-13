Anthropic lockar ett enormt intresse inför börsdebuten. Efterfrågan är sex gånger större än aktieutbudet och befintliga ägare får förtur när investerarna ska tilldelas aktier.
AI-jättens börsnotering övertecknad sex gånger – galen rusning
Anthropics planerade börsnotering har blivit en riktig investerarmagnet.
Beställningarna uppgår till omkring sex gånger antalet aktier som erbjuds, rapporterar Reuters med hänvisning till Bloomberg.
Bankerna har enligt uppgifter till Bloomberg informerat potentiella investerare om att Anthropic kommer att prioritera sina befintliga ägare. Det kan göra att andra investerare får betydligt färre aktier än de har begärt.
Uppgifterna om efterfrågan är ännu inte slutgiltiga och kan förändras inför noteringen. Anthropic har ännu inte kommenterat uppgifterna.
Värderas till 1 400 miljarder dollar
Anthropic planerar att sälja 825 miljoner aktier till ett pris på mellan 70 och 78 dollar styck, enligt bolagets börsprospekt hos SEC.
Det ger en beräknad värdering på upp till omkring 1 450 miljarder dollar.
Bolaget och befintliga aktieägare siktar på att ta in upp till 64,4 miljarder dollar genom börsintroduktionen.
Utöver det planerar Anthropic en separat riktad placering på 26 miljarder dollar till bland andra Google, Nvidia, Microsoft och AMD.
Aktien väntas börja handlas på Nasdaq den 19 november under kortnamnet ANT. Priset fastställs dagen före börsdebuten.
Indexfonder kan köpa för 19 miljarder
Ytterligare en faktor kan driva efterfrågan. Anthropic väntas kunna inkluderas i minst sex stora aktieindex kort efter börsdebuten, däribland Nasdaq 100 och S&P Total Market Index.
Det kan utlösa passiva investeringar på omkring 19 miljarder dollar från indexfonder som behöver köpa aktien för att följa sina jämförelseindex.
Det motsvarar cirka 28 procent av aktierna i erbjudandet och kan skapa ytterligare köptryck när handeln väl har inletts.
Källa: Reuters, 12 november 2026
Intäkterna rusar – men kostnaderna är enorma
Bakom den höga värderingen finns en exceptionell tillväxt.
Anthropics intäkter uppgick till 33,2 miljarder dollar under årets första nio månader – en ökning med 1 206 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Rörelseförlusten landade på 1,3 miljarder dollar.
I börsprospektet redovisar bolaget dessutom framtida utgiftsåtaganden på hela 895,4 miljarder dollar – framför allt kopplade till datorkraft och infrastruktur.
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