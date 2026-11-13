AI-jättens börsnotering övertecknad sex gånger – galen rusning

Bankerna har enligt uppgifter till Bloomberg informerat potentiella investerare om att Anthropic kommer att prioritera sina befintliga ägare. Det kan göra att andra investerare får betydligt färre aktier än de har begärt.

Uppgifterna om efterfrågan är ännu inte slutgiltiga och kan förändras inför noteringen. Anthropic har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Värderas till 1 400 miljarder dollar

Anthropic planerar att sälja 825 miljoner aktier till ett pris på mellan 70 och 78 dollar styck, enligt bolagets börsprospekt hos SEC.

Det ger en beräknad värdering på upp till omkring 1 450 miljarder dollar.

Bolaget och befintliga aktieägare siktar på att ta in upp till 64,4 miljarder dollar genom börsintroduktionen.

Utöver det planerar Anthropic en separat riktad placering på 26 miljarder dollar till bland andra Google, Nvidia, Microsoft och AMD.

Aktien väntas börja handlas på Nasdaq den 19 november under kortnamnet ANT. Priset fastställs dagen före börsdebuten.