Varningen inför AI-jättens börsnotering: ”Mest absurda IPO:n 2026”

Intäkterna rusar – men kostnaderna följer efter

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Samtidigt finns det en annan sida av historien. Anthropic växer i extrem takt.

Bolagets intäkter i årstakt passerade 65 miljarder dollar i slutet av juli, upp från omkring 9 miljarder dollar vid slutet av 2025, enligt Reuters.

Problemet är att kostnaderna också skenar. Under 2025 lade Anthropic 7,3 miljarder dollar på datorkraft och infrastruktur. Bolaget har dessutom uppgett att det väntas behöva lägga omkring 518 miljarder dollar på moln, datorkraft och infrastruktur enligt villkoren i det läckta prospektet, skriver Reuters.

New Constructs menar att den snabba omsättningstillväxten därför inte räcker för att motivera den höga värderingen. Analysfirman pekar också på hård konkurrens från OpenAI och öppna AI-modeller som kan pressa priserna på AI-tjänster.

Nyckeltest för hela AI-sektorn

Kritiken riktar därmed strålkastarljuset mot en av börsens viktigaste frågor just nu: hur mycket framtida vinst är investerare beredda att betala för AI-bolag som fortfarande går med stora förluster?

Financial Times har beskrivit den kommande noteringen som ovanlig just eftersom Anthropic kan nå en värdering på 2 000 miljarder dollar trots att bolaget ännu inte är lönsamt.

New Constructs har tidigare kritiserat uppmärksammade IPO:er. Inför Weworks planerade börsnotering 2019 kallade analysfirman bolaget för årets mest absurda IPO. Wework drog senare tillbaka noteringen och gick i konkurs 2023.

Men analysfirman har också haft fel. Doordash pekades ut som den mest absurda IPO:n 2020. Aktien har därefter utvecklats betydligt bättre än vad New Constructs förutsåg.

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Anthropic har redan fått en värderingsresa som saknar motstycke. Nu återstår frågan om börsen är beredd att ta nästa steg.

En värdering på 2 000 miljarder dollar skulle göra Anthropic till ett av världens största börsbolag redan vid noteringen. Det gör IPO till ett viktigt test för hela AI-sektorns värderingar – och för investerarnas vilja att betala för framtida tillväxt långt innan vinsterna har materialiserats.

Läs mer: Anthropics prospekt innehåller både risker och krav på nya modeller